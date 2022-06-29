肌少症｜小腿過幼、擰不乾毛巾　年老、過瘦易得病？其實都是錯誤

有傳言說，瘦子比較容易得「肌少症」，也有一說是老人才是罹患肌少症的高危險群。究竟甚麼是肌少症嗎？先來試試回答這5個問題。



年紀越大越易患肌少症？（按圖了解）

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常見肌少症的5個迷思：

1. 看起來瘦瘦的人應該很容易得到肌少症？

2. 看起來胖胖的人應該不會得到肌少症？

3. 肌少症是老年人的專利？

4. 常常運動的人不會得肌少症？

5. 少吃多動是好的生活習慣，可以減肥和增肌？



如果認同上面的5個論點，那就都錯囉！台灣臺中榮總埔里分院復健科物理治療師林雪真提到，真正的肌少症必須滿足3個條件，才符合醫學上對肌少症的定義。

肌少症的3個定義：

1. 肌肉重量減少。

2. 肌肉力量減少。

3. 身體活動能力減少。



如果肌肉重量減少到一定程度，就是「肌少症前期」；如果肌肉重量減少加上肌肉力量減少，或是身體活動能力減少，就是「肌少症」，如果3個條件都符合，那就是「嚴重肌少症」，如果還沒有發生，建議現在就要開始預防，如果能早期發現、也就能早期治療。

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肌少症的6個徵兆：

1. 行走困難：室內平地行走每秒少於0.8米。

2. 握力下降：拿不動沙律油桶，沒辦法擰乾毛巾。

3. 行動困難：很難從椅子上站起來；上下樓梯要分段休息。

4. 反覆跌倒：過去1年跌倒2次以上。

5. 體重減輕：沒有刻意減肥，在半年內體重減少5%。

6. 小腿太細：雙手可圍繞小腿，或小腿圍男生和女生分別小於34和32厘米。



至於臨床上肌少症的治療，着重在「均衡飲食」和「適量運動」，其實肌肉和力量是可以逐漸失而復得的。

1. 攝取優質蛋白質

如穀物、堅果、豆類…等。素食者和腎臟病患者須先請教醫師和營養師。

2. 補充維他命D

每天曬太陽10－15分鐘，1週4-5次；攝取維他命D，成年人1天5微克（200I.U.），老年人1天10微克（400I.U.）。

3. 特製化運動

＊可強化心肺耐力和肌肉耐力：有氧運動、快走、飛輪、游泳等。

＊增加身體靈活度和平衡：太極拳、健康操、瑜珈等。

＊重量訓練：啞鈴、彈力帶等。

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