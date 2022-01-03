預防中風｜常喝咖啡及茶可防失智　研究稱每天喝這份量風險最低

每天總習慣喝上幾杯咖啡或茶，喜歡喝茶和咖啡的人有福了！根據《PLOS Medicine》研究指出，這個習慣可能有助於預防中風和失智症。



愛喝茶和咖啡的人 罹患失智症的風險較低

近14年來，科學家們將36萬名50至74歲健康英國人咖啡和茶的攝取量，與中風和失智症的風險進行對比。此研究由中國天津市天津醫科大學的Yuan Zhang所領導，研究指出每天喝2到3杯咖啡或茶的人，罹患中風的風險降低了32%，與不喝酒的人相比，則降低了28%，另外，愛喝茶和咖啡的人，罹患失智症的風險也較低。

此數據來自英國生物銀行，該銀行收集了英國22個護理中心的健康資料，從2006年至2010年間，招募平均年齡60歲的參與者，完成了有關喝咖啡和喝茶習慣的問卷調查，其罹患中風和失智的風險一直被追蹤到2020年。

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研究結果顯示，大約5分之1的參與者不喝咖啡，大約有14%的參與者不喝茶。有16%的人每天喝半杯到1杯的咖啡和大約4杯的茶。另外，大約14%的人說表示他們喝了差不多量的茶，但沒有喝咖啡；而有12%的人則說他們每天喝2到3杯咖啡和茶。

在隨訪期間，10,053名參與者之中，有2.7%中風，5,079名之中有1.4%罹患失智症。而有喝咖啡和喝茶習慣，即使很少量，也與降低罹患這兩種疾病的風險有關。每天喝2到3杯咖啡、3到5杯茶，或同時喝4到6杯茶和咖啡的參與者，罹患中風和失智症的風險最低。

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咖啡和茶之中 含有多種對健康有益的化合物

為甚麼咖啡或茶具有保護作用呢？聖路易斯食品營養顧問兼運動營養師Diekman指出，先前1項研究顯示，咖啡和茶之中含有咖啡因，而咖啡因具有抗氧化作用，這個新的研究再次證明咖啡因和抗氧化作用有關。

另一位美國專家表示同意，並指出咖啡和茶之中，含有多種對健康有益的化合物，而不僅僅是咖啡因。德州大學西南醫學中心臨床營養學副教授兼主任Lona Sandon也表示，這些化學物質如何在體內發揮作用，有許多可能，包括抗氧化、抗炎、增加血流量、保護血管免受損傷等，這些作用都可能影響失智或中風的風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】