新冠疫苗｜打針後手臂超痛如何紓緩？專家教做肌肉伸展降低疼痛

民眾近期施打疫苗踴躍，不過不論是哪一種疫苗，接種後最常反應的症狀便是「注射部位疼痛」，打完疫苗之後，手臂相當有感，有人痛到無法舉起手臂，有人則是睡覺翻身壓到被痛醒。



其實這並不一定是疫苗所導致，也可能太過緊張、焦慮等心理因素，針對手臂痠痛之症狀，台灣衛生福利部南投醫院復健科提出幾項建議，緩解肩膀疼痛等症狀。

打疫苗3大爭議迷思（按圖了解👇👇👇）

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九成人打完24小時內手臂痛 自然復原不需特別治療

台灣復健科周建文主任指出「疫苗注射後的肩傷害」（Shoulder injury related to vaccine administration，SIRVA）通常就是疫苗注射後立即出現肩膀的症狀，據統計約有九成的病患是24小時之內即出現症狀，很少是超過三天才出現肩膀問題。而這些症狀90%會自然復原，不需要特別治療，疼痛也可在經醫師評估後，服用臨床上常見的止痛藥乙醯氨酚（Acetaminophen）例如必理痛，或非類固醇抗發炎藥（NSAID）類藥物來緩解。

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肌肉伸展降低疼痛 以不引發更嚴重疼痛為原則

復健科治療方法臨床上會以臨床理學檢查，確定骨關節疼痛的原因，醫師可藉由超聲波導引注射消炎藥來降低發炎，後續搭配物理治療儀器幫助患者減輕症狀，最後衛教肌肉伸展及關節運動來幫助患者回復正常功能。

台灣物理治療師張鈞渝建議適度的肩關節活動可伸展攣縮的肌肉群來降低疼痛，運動時以不引發更嚴重痠痛的輕度活動度為原則，例如舉高整隻手臂，手臂內收外展如擦大桌面的動作，肩膀內外轉等運動，每次10下，共5次，每次間隔20~30秒，約15~20分鐘。

因應Omicron新型變異株威脅持續，為維護長者及高風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，台灣疾管署提醒尚未接種第1、2劑之長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估以選擇合適之疫苗接種。

▼同場加映：接種疫苗前後須知（按圖👇👇👇）

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