痱滋｜舌頭、唇頰成痱滋「災區 」 3大營養素助快速復原＋預防！

生痱滋隨時慘過大病！痱滋的出現除了因為熱氣或食物弄損等原因外，也與五臟的健康息息相關。有專家指，其實可以從日常飲食中多攝取天然食物，更進一步地幫助口腔黏膜修復，並且還可提升平時的免疫力，預防痱滋復發。



根據衛生署資料，痱滋會導致口腔黏膜腫脹。痱滋開始時是橢圓形或圓形的小泡，一天後其邊緣會變成紅色，中央則呈微黃或灰白色，並形成微凹的潰瘍。當進食辛辣、鹹、酸等味道濃郁的食物，患者會更感疼痛，唾液也會增多。

在中醫角度，痱滋分為虛火及實火。如因吃太多燒烤、煎炸、辣或熱氣食物造成的痱滋則屬「實火」；而因熬夜、經期或壓力大，所造成的痱滋，就屬「虛火上炎」，休息不足、免疫力差時就容易發作。

實火通常痱滋是色紅並腫痛，伴隨口渴、喜歡喝冷飲、大便硬結、小便黃赤、舌紅苔黃等。實火又分為「腸胃積熱」及「心火旺」兩種。

•「腸胃積熱」：起病急，痱滋通常分佈在唇頰、齒齦、上齶，黏膜紅赤灼熱、疼痛重、口臭、流口水、 便秘、舌紅苔黃厚



•「心火旺」：痱滋通常分佈在舌頭（舌上、舌邊）、紅色疼痛、心煩氣躁、舌尖紅、苔薄黃



•「虛火上炎」：久病虧虛，口舌潰瘍稀疏色淡反覆發作、疲倦、口乾、心煩氣躁、盜汗、舌紅少苔等



▼同場加映：痱滋位置反映什麼？（按圖👇👇👇）

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3大營養素KO痱滋！

台灣柏登牙醫院長黃斌洋醫師表示，一般生痱滋即使不理會也會在7至10日自行痊癒，不過，或許可以從日常飲食中多攝取3大營養素，預防痱滋復發。

▼3大營養素預防痱滋（按圖看清👇👇👇）：

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維他命C



功效：幫助口腔黏膜修復並復原

建議食物：彩椒、西蘭花、苦瓜、芽菜、車厘茄、橙、奇異果、龍眼、芭樂

維他命B群



功效：幫助口腔黏膜修復並復原

建議食物：全穀麥片、雞蛋、牛奶

葉酸



功效：預防口腔潰瘍

建議食物：深綠色葉菜、波菜、蘆筍、羽衣甘藍、柑橘、馬鈴薯、紅蘿蔔

▼5款有助緩解生痱滋的食療：（按圖👇👇👇）

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▼如果除了生痱滋，並懷疑有以下口腔癌的常見症狀，便應盡快尋診：（按圖👇👇👇）