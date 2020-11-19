陳昇口腔癌取消跨年演唱會　吞嚥難口腔出血11症狀常生痱滋高危？

持續26年舉辦跨年演唱會的台灣歌手陳昇，今年要缺席了，他突然在Facebook貼文，提及「口腔有腫瘤，已立即做手術處理」，必須取消生涯第27屆跨年演唱會《起風了Breezin'》，消息一出，令歌迷意外。

《把悲傷留給自己》的作曲、填詞及原唱者、台灣歌手陳昇因患口腔癌取消已連續26年的跨年演唱會。(陳昇facebook)

▼陳昇在facebook留言交代病情（按圖👇👇👇）

口腔癌男性癌症排行第4

依據最新台灣衛生福利部106年癌症登記報告，在男性癌症排行榜中，口腔癌、口咽癌及下咽癌位居第4，且逐年增加，以往被視為中老年人疾病，現已有年輕化趨勢。

台灣彰化基督教醫院口腔顎面外科專任主治醫師蔡國陽指出，口腔癌為發生在口腔部位之惡性腫瘤的總稱，位置包括：嘴唇、頰黏膜（唇和臉頰的內襯）、牙齒、舌頭下方的口腔底部、前3分之2的舌頭、口腔頂部的前面部分（硬顎）、牙齦以及臼齒後方的小區域。

▼11種口腔癌常見症狀（按圖👇👇👇）

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臨床顯示，台灣地區口腔癌好發的部位是舌頭及頰黏膜，90%屬於鱗狀細胞癌，好發於45歲以上的男性，但也可能發生在任何年齡，建議定期接受口腔黏膜檢查，由牙科或耳喉鼻科醫師目視或觸診口腔黏膜，檢查是否出現疑似癌前病變或癌症病兆。

台灣癌症基金會分析台灣地區口腔鱗狀細胞癌，發現發生率與性別有明確關聯，男女發生比率約為9比1，原因應與嚼食檳榔人口絕大多數為男性有關，如果咀嚼含有煙草之檳榔塊草，又合併抽煙、喝酒，則罹癌風險更高。

除了嚼食檳榔、吸煙、喝酒，其他口腔癌成因還包括：蛀牙、不當的假牙、不良的口腔衛生、長期營養不良等。台灣國健署提出11種口腔癌常見症狀，如果出現類似症狀，就應積極就醫：

1. 口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、或是顏色改變。 2. 嘴唇或口腔有長期不癒合的口腔黏膜潰瘍（持續超過2周以上）。 3. 口腔內或附近發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛。 4. 口腔內不明原因出血。 5. 口腔黏膜出現白斑或紅斑。 6. 舌頭活動度受阻。 7. 頸部有不明原因腫塊。 8. 牙關緊閉、張口困難。 9. 吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。 10. 牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適。 11. 拔牙傷口持續不癒合。

台灣目前國民健康署提供相關公費篩檢，對象為30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸煙民眾（嚼檳榔包含已戒之原住民可提前至18歲起接受檢查），每2年1次口腔黏膜檢查，建議早期發現早期治療，才能降低癌症的發生和死亡。

同場加映：使用含有酒精成分的漱口水或可增患口腔癌的風險。2014年一項關於口腔健康與口腔癌的關係研究指出，近約 2千名參與研究的口腔癌患者當中，1.8%每日用含酒精成分的漱口水三次或以上。雖然醫學界未有定論，仍值得大家留意：

▼使用漱口水注意（按圖👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】