【痱滋】缺乏維他命B易生痱滋？頻生或患貝賽特氏症可致失明！

生「痱滋」不但疼痛難忍，更可能失去胃口，出現口臭問題，令人尷尬。痱滋久不痊癒，或經常復發，是否代表有其他問題？如果不只口腔出現潰瘍，身體其他地方都有潰瘍的情況，有機會是患上「貝賽特氏症」，最嚴重可能會喪失視力。中醫又如何看待生痱滋呢？

痱滋一般會在7至14天內痊癒，若情況持續三星期以上或經常出現，就應約見醫生作身體檢查，以確定是否需要接受其他治療。下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解生痱滋的相關資訊（按圖）：

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中醫看痱滋

中醫將痱滋分為虛火及實火。如因吃太多燒烤、煎炸、辣或熱氣食物造成的痱滋則屬「實火」。而因熬夜、經期或壓力大，所造成的痱滋，就屬「虛火上炎」。

實火通常痱滋是色紅並腫痛，伴隨口渴、喜歡喝冷飲、大便硬結、小便黃赤、舌紅苔黃等。實火又分為「腸胃積熱」及「心火旺」兩種：

「腸胃積熱」： 起病急，痱滋通常分佈在唇頰、齒齦、上齶，黏膜紅赤灼熱、疼痛重、口臭、流口水、 便秘、舌紅苔黃厚

「心火旺」： 痱滋通常分佈在舌頭（舌上、舌邊）、紅色疼痛、心煩氣躁、舌尖紅、苔薄黃

而虛火通常會反覆發作，休息不足、免疫力差時就容易發作。

「虛火上炎」： 久病虧虛，口舌潰瘍稀疏色淡反覆發作、疲倦、口乾、心煩氣躁、盜汗、舌紅少苔等

常見生痱滋的成因

每個人生痱滋的原因有所不同，下面就整理出常見的成因（按圖）：

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• 飲食不當、食太多辛辣及油膩食物 • 精神緊張、情緒波動 • 內分泌失調（如荷爾蒙分泌不平衡） • 睡眠不佳、夜睡少眠 • 腸胃失調 • 免疫系統失調 • 維他命B及鋅、鐵、葉酸等微量元素不足

5大紓緩食療

鄧醫師指，除了可飲用鮮甘蔗汁，多食雪耳、百合、馬蹄等，滋陰清潤，紓緩生痱滋所帶來的不適外，還推介了4款有助緩解生痱滋的食療（按圖）：

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1）雪蓮果潤肺湯

功效：清涼潤肺、養陰生津

材料：雪蓮果1至2個、無花果3個、南北杏30克、粟米1條、甘筍1條、蜜棗3粒、水2公升

做法：將所有材料洗淨，雪蓮果及甘筍去皮、洗淨、切件。無花果及南北杏浸洗乾淨。無花果剪開一半；粟米切件。放入所有材料，倒入清水，大火煮滾後，以小火煮約1小時，下少許鹽調味即可。

2）蘋果雪梨雪耳水

功效：滋陰潤燥、利咽益肺

材料：蘋果2個、雪梨2個、雪耳2個、杞子20克、蜜棗 3粒、清水2公升

做法：將所有材料洗淨，蘋果、雪梨去皮去芯，切片。雪耳用水浸15分鐘，可剪開。放入所有材料，倒入清水，大火煮滾後，小火煮40分鐘即可。

3）冬瓜豆腐魚尾湯

功效：清熱祛濕、健運脾胃

材料：冬瓜1斤、海帶30克、豆腐1磚、魚尾1條、薏米30克、赤小豆30克、水2升、薑片 2至3片

做法：將所有材料洗淨，浸泡薏米及赤小豆。魚尾去鱗，洗淨，抹乾，以少許鹽略醃。冬瓜洗淨，去皮，切大件，備用。豆腐切塊備用。燒熱1湯匙油，爆香薑片。放入魚尾，以慢火煎至兩面呈少許金黃。 加入清水和其他材料，大火煮滾，轉小火煮約2小時。加鹽調味即可。

4）竹蔗茅根水

功效：清利濕熱、潤燥生津

材料：竹蔗1袋、茅根1袋、馬蹄10粒、甘筍1條、水2公升

做法：將所有材料洗淨，將甘筍去皮切小塊、馬蹄削皮。倒入清水，大火煮滾後，加入所有材料，以小火煮2小時。

5）銀菊青葉甘草茶

功效：清熱涼血、解毒消瘡

材料：金銀花10克、野菊花10克、大青葉10克、甘草5克、水1至2公升

做法：將所有材料洗淨。倒入清水，加入大青葉及甘草，以大火煮滾後，煲15分鐘。加入金銀花及野菊花，續煮5至10分鐘，即可。

注意：不適宜孕婦或小兒飲用

頻生痱滋出現不同部位要留意 小心失明

如發現痱滋除了長在口腔內之外，生殖器官也出現潰瘍，或眼睛發炎，就要小心，或有機會患上貝賽特氏症（Behcet's syndrome）。藝人黃浩然也曾患此病，此病為慢性反覆性自體免疫的疾病，最嚴重可喪失視力，因此不容忽視。

預防生痱滋小貼士

• 保持口腔清潔 • 注意飲食衛生，餐具應經常消毒 • 食物要新鮮、清潔，多食新鮮蔬菜和水果 • 不宜過食肥甘厚膩之食物 • 清潔口腔時，動作宜輕，避免損傷口腔黏膜 • 飲食宜清淡、忌辛辣剌激、粗硬及過鹹食品 • 忌飲食過熱的食物 • 補充水分，保持大便通暢 • 可用淡鹽水頻漱口

如你對生痱滋有任何疑問，請諮詢醫生意見，對症下藥，及早治療。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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