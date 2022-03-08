抹茶｜綠色素來自蠶蟲大便？飲茶9大好處＋6大新配搭助防心臟病

說到抹茶粉，大家也聯想起綠色，也是健康飲品的代表之一，而抹茶粉也是製作甜品的必備材料！不過有營養師指，綠色的抹茶粉其實是來自蠶蛾幼蟲的糞便，到底當中的提鍊過程又是怎樣？喝抹茶本身又有甚麼好處？



來自日本的作者渡邊雄二在著作《今いちばん知りたい食べ物の話》（你最想知道的食物故事）指出，抹茶的綠色其實是用蠶蟲寶寶大便裡擷取的「銅葉綠素」所製成。而台灣營養師高敏敏也在facebook專頁解釋這是確實無誤，抹茶食品中所添加的「銅葉綠素」是種食物著色劑，可分為銅葉綠素、銅葉綠素鈉，其為合法人工著色劑。

▼銅葉綠素是甚麼？（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏續解釋，蠶蟲寶寶在吃完桑葉後，因無法完全消化葉綠素，會隨糞便排出，而蠶這些糞便經過乾燥後，就會形成「蠶沙」（中藥材之一）。後來經過造化、銅化精製後，萃取出葉綠素。她也說明：「這已經經過轉化及繁複程序，我們並不是直接在吃蠶寶寶的大便。」

高敏敏亦稱，其實要萃取綠色色素並非只使用蠶沙，在綠色植物或蔬菜中，也有許多葉綠素，這些均能萃取出天然葉綠素。

抹茶食品中所添加的「銅葉綠素」是種食物著色劑，可分為銅葉綠素、銅葉綠素鈉，其為合法人工著色劑。（Shutter Stock圖片）

多喝綠茶防心臟病！

綠茶以含有兒茶素聞名，因是未經發酵的關係，所含的兒茶素比其他茶類最多。而兒茶素還細分為8大種類，當中4種較為普遍的兒茶素，綠茶亦同樣含有，能幫助疏通血管的就是這4種的其中一種：表沒食子兒茶素沒食子酸酯（Epigallocatechin gallate，EGCG） 。

這種兒茶素可以抑制小腸吸收膽固醇，同時幫助身體以排便的形式將膽固醇排出。而通過減少膽固醇積聚，防止血管阻塞，即可以預防心血管疾病、中風等。綠茶是未經發酵的關係，所含的兒茶素最多。

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據專家所說，1日飲5杯或以上綠茶就有降低腦梗塞風險的效果。節目亦引述一個靜岡縣的調查，發現該縣100歲以上的長者中每日飲5杯或以上綠茶的佔8成，不過，專家亦提醒綠茶並非飲得愈多愈好，畢竟綠茶除了兒茶素也含有咖啡因，每日最多也不應飲超過10杯。

要注意的是貧血人士在攝取鐵質的時候避免飲用綠茶。本來身體就只能攝取食物中10%的鐵質，茶中所含有的丹寧又會進一步抑制身體吸收鐵質，因此專家建議進食含豐富鐵質的食物，比如：海產、菠菜等食物時避免飲茶。

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