腦退化｜銀髮族多運動可防痴呆　不必舉啞鈴、跑山　這3種更適合

大家都知道運動有益健康，其實它對老化的大腦也很有幫助。運動可以幫助減少因年齡造成的大腦老化問題和疾病，以下介紹幾種最有效改善和幫助腦部健康的三項運動，中年和老人都適合喔！

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



運動如何幫助改善腦部老化？

運動除了有效預防記憶喪失，如阿茲海默症（Alzheimer’s disease，又稱老人痴呆症），還可幫助降低胰島素抗性（Insulin resistance）、發炎等，並且刺激腦細胞和血管成長，延長新的腦細胞壽命。這對老人來說很有幫助，因為隨着年齡增加，腦細胞會漸少，血管也很可能會出現問題。另外，有研究顯示，運動能提升睡眠品質、保持情緒的健康。睡得好可降低壓力、焦慮，也同時幫助維持認知功能（Cognitive function）正常。

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有氧運動

有氧運動屬於低衝擊運動（Low-impact exercises），對肌肉、關節與骨頭不會造成太大壓力。這種運動能讓心跳加速，使更多血液送到腦部，對新的神經元（Neurons）的形成和彼此的連結很有幫助。常見的有氧運動有快走、慢跑、騎腳踏車、游泳等，建議每天做 45 分鐘有氧運動，每週至少三次，可慢慢感受到一些正向的變化。

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瑜伽

瑜伽是數千年歷史的伸展運動，專注尋求心靈與身體之間的連結，維持身體各部位的協調。瑜伽其實也有分類別，其中，大家可試着練習霎哈嘉瑜伽（Sahaja yoga），這種瑜伽有助於降低焦慮、改善生活品質、提升抗壓能力。而哈達瑜伽（Hatha yoga）則是另一種對身體有益、幫助減輕壓力的瑜伽。大家可以去找專業瑜伽老師指導，或是在家自行練習，練習瑜伽時並不需要過多專業配備，通常只需要一塊瑜伽墊就可。

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太極拳

最近太極拳已經愈來愈普遍和流行，主要是透過緩和的動作和伸展，慢慢地轉動身體且保持動態不停，同時緩慢地深呼吸，過程中身體保持放鬆、緩慢的動作。一般來說，做太極拳運動是安全的，但若有骨折或關節問題（通常因老化而造成的問題）等，請先諮詢醫師或專業人士，確認自己是否可以做太極拳運動。

鼓勵大家，無論年齡性別都盡量多運動，對大腦和身體都有幫助，但也建議嘗試新運動、或較有挑戰性的運動之前，先諮詢醫生或其他醫療專業人士，來找到適合自己的運動模式。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：想要預防大腦老化！這樣運動就對了】