高血壓｜一天忘吃藥需補吃？血壓藥、膽固醇藥不用　這藥卻要小心

今天早上突然C小姐來電：「怎麼辦，我每天應該固定吃一顆血壓藥，但我迷迷糊糊忘記吃藥了沒。我該補吃一顆嗎？假設我已經吃了，再吃半顆會怎麼樣嗎？」



過年忘記吃這些藥需要補吃嗎？（按圖了解）

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我聽得出來電話另一頭的她很緊張，尤其是「血壓藥」這麼保護身體的東西，她一定很擔心：若我今天沒吃，血壓突然高了起來、我的腎臟會不會壞了？我的身體會不會沒有藥保護？

「請你放心，這個問題你問得很好，我常常處理。」「請問你叫甚麼名字？」

問她的名字，主要是我想幫她轉移注意力，也能讓目前的她能知道自己還有可以掌握的東西，也能讓我查到她吃了甚麼藥。

阿，C小姐，是吃脈優（每天吃一顆的常見血壓藥）。

那就簡單了。

所以我可以折衷吃一半嗎？

我的答案是：你完全不用補吃。因為這麼做，你也不會有任何壞處。

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原因有三個：

1.就算忘記吃一天也沒關係。

血壓藥的設計，就是為了符合人性。有時候阿公阿嬤也會忘記吃藥，所以像這樣子一天吃一顆，這些藥效24小時的血壓藥、膽固醇藥、慢性病的藥。到了隔天，保護你的藥效都會還有一點。就算忘記吃一天也沒關係。你還是有外來的保護力的。

2.血管並不會因為一天的血壓高就被沖壞、馬上受傷

若高血壓是個一天就會惡化的疾病，那它就不會被稱為「慢性病」。既然是慢性病，就表示血管並不會因為一天的血壓高就被沖壞。不然那些沒吃藥的人，應該高血壓的當天就會送急診才對。對吧XD？而且人體會有藉由腎臟、心臟、血管互相幫助的「天然機制」，來調整你的血壓。

3.多吃還要承擔缺點

假設已經吃了，再補吃一顆可能就會有兩倍劑量。吃半顆也要多負擔半顆的缺點。例如平常吃血壓藥應該一點感覺都沒有。但多吃半顆脈優，可能就會腳水腫、可能就會血壓降太多，讓你頭暈、撞到頭。

總之，C小姐不知道自己吃藥了沒。不補吃一顆，最大的風險是今天的血壓微微高；補吃一顆，最大的風險卻是有很可能撞到頭。簡直是沒吃沒差，多吃有差。

所以，如果你是藥師，你的建議是不是就會跟我給的一樣了呢？

「請你放心，這個問題你問得很好，我常常處理。」

「今天的藥，C小姐你就不用吃了。因為.....」

「所以，就算你一天不吃也沒關係。」



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那其他藥呢？當下怎麼處理最簡單，最好記？

所有的一天一顆的慢性病藥，忘記吃一次都沒關係。明天再回歸習慣就好。

所有的「一餐一顆」的慢性病藥，忘記吃一次都沒關係。「下一餐」再回歸習慣就好。

而唯一「賀爾蒙相關的藥」是例外，是建議客製化處理。所以我建議妳這兩天過年前先打電話問妳的婦科醫生，讓妳先掌握處理的方法。過年才不會遇到問題沒人可以問。

這就是最適合你的最簡單、最好記的處理方法。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：胡廷岳藥師的醫病故事集，原文：過年棘手事：「忘記吃藥了沒，這顆藥我可以折衷補吃一半嗎？」別慌張，藥師教你當下怎麼處理。】