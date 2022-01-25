婦女更年期｜腰粗不僅是肥　更增患重病風險　 5招遠離三高慢性病

撰文：健康醫療網
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更年期為生命中自然與必經的過程，這時期由於卵巢功能的衰退，導致雌激素的分泌減少，提高心血管疾病的發生率。根據2017年台灣國民健康訪問調查，台灣有2成45至49歲的女性有經期不規律或已經停經症狀，而50至54歲的女性，則有7成以上已停經，55至59歲的女性，有9成以上已停經。

更年期後「腰」過粗　恐致心血管、糖尿病風險增

台灣衛生福利部國民健康署指出，由於女性50歲以後，腰圍過粗比率超過6成，若是腰圍超過理想範圍（女性腰圍大於等於80厘米），即代表腰圍過粗，表示腹部脂肪組織堆積而影響身體代謝，因而使血液中三酸甘油脂濃度及血糖升高，增加罹患心血管疾病與糖尿病風險。

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健康5招　遠離三高慢性病

因此，若要遠離心血管疾病，就從自我健康管理做起，提早預防及控制，減少罹患慢性疾病的風險。台灣國民健康署吳昭軍署長提醒，腹部肥胖、體重過重等是影響更年期的健康之重要因素，建議更年期女性朋友積極採取以下行動，遠離三高慢性病：

1. 健康飲食　三低二高

遵守用低油、低糖、低鹽，及高纖和高鈣飲食原則，多攝取深綠色蔬菜及豆製品、適量水果與天然食物，以確保營養均衡。

2. 規律運動　增加肌力

每週累積150分鐘的身體活動量，如快走、騎自行車等，增加肌肉強度，幫助改善身體的協調性與平衡感。

3. 定期篩檢　常保安康

善加利用政府每年補助醫療券定期做身體健康檢查，早期檢查、早期治療，避免慢性疾病的風險。

4. 按時就醫　規律服藥

三高等慢性疾病患者，務必按時就醫且規律服藥，切忌自行依症狀調整藥量。

5. 情緒管理　心情愉快

學習情緒管理，並於睡前放鬆心情。

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