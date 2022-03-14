兩款新冠口服藥抵港 拆解兩藥服用宜忌副作用 一款或影響精子質素

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥周一(3月14日)在記者會上宣布，醫管局已購入兩款分別由默沙東及輝瑞藥廠研發的新冠口服藥，兩者均已陸續抵港。不過，兩者的成效、副作用原來亦有所不同，其中一款更可降入院及死亡風險近九成。

本港新冠肺炎疫情嚴重，醫療系統瀕臨崩潰。(資料圖片)

口服藥宜在發病後5天內服用

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在政府記者會上表示，默沙東及輝瑞藥廠的口服藥均可牽制病毒繁殖，主要用於輕症且沒有呼吸衰竭患者，在早發病5天內使用，最好在核酸或快測一經確診盡早開，效果更好，當中以下人士適合服用這兩款口服藥：

．70歲以上的長者

．患有糖尿、肥胖（bmi 30以上）人士

．免疫力失調者，如癌症患者

．正服用牽制免疫力藥物者

．心臟衰竭病人

．未完成接種新冠疫苗人士，即未打齊三針科興或兩針復必泰的人士



▼拆解兩款新冠口服藥：（按圖👇👇👇）

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孕婦患者忌服默沙東

醫管局未來會在指定診所、私家診所及私院所收的新冠病人提供口服藥。不過，兩款口服藥亦各有不適合服用的人士及副作用，包括：

輝瑞口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）

屬蛋白酶抑制劑口服藥，據藥廠的全球隨機調查顯示，患者用藥後可減入院及死亡風險近9成。

適用者：

．12歲以上人士

．正懷孕、餵哺母乳的人士



不適合服用人士：

．腎功能或肝功能較差的患者



常見副作用：

．肚瀉

．血壓高

．肌肉痛

．有機會影響味覺



▼同場加映，消委會認可快測包搜尋器使用攻略：（按圖👇👇👇）

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默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）

屬核甘酸類化合物的口服藥。據藥廠的全球隨機調查顯示，用藥後可減入院及死亡風險約3成。

適用者：

．因有機會影響骨骼及軟骨生長，故只適用於18歲以上人士

．腎功能差、有腎衰竭者

．肝功能差者



不適合服用人士：

．正懷孕、餵哺母乳的人士，因為有機會影響嬰兒生長

．18歲以下人士



常見副作用：

．肚瀉

．頭痛

．作嘔

．出疹

．有機會出現敏感反應



注意事項：

港大微生物學系系主任杜啟泓3月15日接受電台訪問時提醒，默沙東口服藥物其中一個問題是影響基因，不單影響胎兒成長，亦或影響精子。

因此他建議服用默沙東口服藥的男患者在服藥後3個月內，不要令女士懷孕，有機會影響胎兒。

▼同場加映，居家抗疫「看門口」藥物知多啲：（按圖👇👇👇）

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兩藥各有利弊

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦表示，輕症人士血氧94%以上可用藥，愈早使用效果愈有好。

當中，輝瑞研發的藥物效用較強，惟藥物會影響肝酵素，故期間患者如有服用其他如心臟科、抗生素藥物、薄血藥、膽固醇藥等藥物，這些藥物需停服5日；至於默沙東的藥物可以透過胃喉造管供病人使用，可較少藥物相互作用及影響肝酵素。