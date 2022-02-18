抗疫神藥?｜全城搶連花清瘟膠囊 中醫：四類人慎服 兩食譜助抗疫

第五波疫情襲港，確診數字激增。坊間流傳中成藥連花清瘟膠囊是「打疫神藥」，令近日多個商店均掀起搶購潮。裕華國貨甚至一度曾於社交平台發帖指，因預訂「連花清瘟膠囊」人數太多須暫停預訂。不過，外界對於連花清瘟膠囊的功效仍然一知半解，註冊中醫師劉旭升醫師近日就受訪為我們拆解連花清瘟膠囊的功效，當中原來如有四大類人誤服，恐令病情適得其反。

連花消瘟膠囊被視為「抗疫神藥」，坊間近期掀起搶購潮。（資料圖片）

具清瘟解毒、宣肺泄熱功效

據註冊中醫師劉旭升醫師受訪指，連花清瘟膠囊是內地在2003年SARS期間開始研發並使用治療的中成藥，後來在中國工程院院士鍾南山院士團隊研究認為能夠抑制SARS-CoV-2的複製，降低促炎細胞因子，從而緩解新冠病肺炎症狀，其主要成份包括：

．連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁

．石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草

．廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草



主要療效：清瘟解毒，宣肺泄熱，以改善發熱、肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，頭痛，咽乾咽痛，乏力等病徵。



▼連花清瘟膠囊知多啲：（按圖👇👇👇）

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體虛者誤服恐加重病情

對於服用的時機及對象，劉旭升醫師表示，連花清瘟膠囊能應用於新冠肺炎的常規治療中，可用於輕型、普通型熱毒襲肺證引起的發熱、肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，頭痛，咽乾咽痛，乏力等。

適用對象為體格壯實的成人，不過體質虛弱者，如小兒、孕婦、老人、長期病患者應慎用或減少用量。因為連花清瘟膠囊的主要成份多為寒涼藥，以針對熱毒襲肺證的肺炎疾病。風寒證病人或體質虛弱人仕如服後可能出現症狀加重，並見腹瀉、嘔吐等副作用。

▼同場加映，5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

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連花清瘟膠囊不具預防功用

對於目前坊間為抗疫瘋搶連花清瘟膠囊的現象，劉旭升醫師坦言現象並不可取，因為連花清瘟膠囊明確指示為治療使用，而不是預防作用。如果有人在未有生病的情況下胡亂服用，恐對腸胃及身體的陽氣受損。

其次中醫藥是以個人體質設定治療方案，在沒有中醫師指導下，不應胡亂服用中成藥作預防。他表示，肺炎患者應按衛生署及醫管局指示服用對症藥物，避免胡亂服用中成藥，構成其他併發症的風險。

此外在搶購潮下，坊間亦湧現不少連花清瘟膠囊假冒產品，連花清瘟膠的香港代理亦強調花清瘟膠囊的以下四大防偽特徵，讓市民辨別真假：

．產品中英文名稱為「連花清瘟膠囊」及「Lianhua Qingwen Jiaonang」，並非「蓮花」及「Lotus」

． 印有生產商「以岭」商標

． 印有香港代理「泉昌」商標

． 印有中成藥註冊編號：HKC-18059



▼同場加映，四大穴道防感冒：（按圖👇👇👇）

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居家抗疫食譜推薦

面對疫情來勢洶洶，劉旭升醫師亦特別推介了以下兩款居家抗疫的食譜，以提高身體免疫力。

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清補涼健脾祛濕湯(四人份量)

材料：

淮山30克、蓮子30克、肇實30克、百合15克

薏苡仁30克、圓肉(可紅棗代)10錢、陳皮2片

生薑3大片、黨參6克、黃蓍6克、瘦肉200克



做法：

1. 洗淨備料並把材料以大火煲滾

2. 再以文火煲1.5小時，再落鹽調味便可



療效：健脾祛濕，養心潤肺，預防感冒

莧菜豆腐魚頭湯(四人份量)

材料：

莧菜300克、板豆腐2-3磚、魚頭1個、薑絲適量



做法：

1. 洗淨及切好材料，魚頭須去腮

2. 先用油爆香薑絲，再把魚頭煎炒至金黃

3. 倒入1.5公升水，以大火煲滾

4. 再轉細火把莧菜、豆腐倒入湯中煲45分鐘，最後落鹽調味便可



療效： 莧菜可清熱利濕，與豆腐共同祛濕生津。魚頭合豆腐能健脾兼祛頭風，能夠清熱健脾祛風