居家抗疫一日三餐應點食？營養學家：四大飲食建議增疫後抵抗力

第五波疫情爆發，可以預料市民在家抗疫的時間只會有增無減。為了減少外出，不少人均比日常選購更多的食材存放在家，以應付更持久的居家抗疫戰。然而，不想獨沽一味僅選購罐頭、即食麵等食材，該如何是好？萬一不幸染疫，患者在飲食上又有何需要注意？這次就請來營養學家王敏寧（Mandy）為我們一一拆解這些難題。

居家抗疫 一日三餐要點食？

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對於相對可作儲存的食物種類，除了罐頭和即食麵外，Mandy表示其實遠比想像中多，當中包括以下食材。

蔬果類：



綠葉蔬菜確實無法儲存得太久，因此Mandy建議不妨選購番茄、甘荀、蘑菇、西芹及瓜類等蔬菜，因這些蔬果的保存時間相對較長，當中南瓜、洋蔥、番薯等即使在家擺放一周也問題不大。

水果類：



蘋果、梨、香蕉、藍莓、火龍果等水果因為適合放進雪櫃，相對水果更容易保存，即使擺放3至5日亦問題不大，如果想在居家抗疫期間攝取更多維他命C，則選購橙或奇異果等富含維他命C的水果亦無妨。

奶品類：



目前市面的奶類產品主要可分為須放進雪櫃保存的鮮奶類，及可在室溫保存的紙包盒裝奶，Mandy建議紙包盒裝奶及高鈣豆奶相對更適合存放，同時亦可確保身體可從中攝取足夠的蛋白質及鈣質。

易保存的蛋白質食物：



．雞蛋

．蝦仁、帶子、蜆、三文魚等冷藏海鮮

．雞柳、豬柳等冷藏瘦肉

對於在疫情期間逗留家中的時間將大增，Mandy亦根據上述食材，特別設計了一個一日三餐的餐單，讓大家可在居家抗疫的同時亦可攝取到足夠的營養:

早餐：花生醫香蕉三文治 1份+ 高鈣豆奶1杯

午餐：芝士蘑菇海鮮焗飯 (可用冷藏海鮮、罐頭蘑菇)

下午茶：藍莓半杯 + 低脂乳酪 + 少量早餐穀物脆脆

晚餐：香煎三文魚 + 焗南瓜及雜菜(如冷藏孢子甘藍)



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選購罐頭健康貼士

除了上述食物外，相信罐頭、即食麵等亦是不少人重點的存放食物之一。然而，這些產品一直素有不健康的印象，是否就不適合選購作為居家防疫的用途呢？Mandy則表示亦無需太過極端，但強調選購罐頭、即食麵等已包裝的食物時，必須要留意其營養標籤及保質期。

當中，在選購如番茄、蘑菇、玉米等蔬果類罐頭時，Mandy就表示在檢查它們的營養標籤時，忌選購一些含有大量添加劑的產品，成份愈天然愈好，如當中成份只得食材、水及鹽則最為可取。

而在添加劑愈少愈好的前提下，茄汁豆、鹽水吞拿魚、含少量添加物的沙甸魚或三文魚的罐頭，亦是一些相對可取的罐頭類型，因這些罐頭均含有充足的蛋白質成份。

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即食麵宜非油炸

至於即食麵方面，Mandy就建議先盡量選購一些原材料麵食，如米粉、意粉等，因這些麵食可自行調味，亦意味着可自行控制當中的鈉含量。

同時，亦應盡量進食不同類型的麵食，因部份麵食如烏冬、白麵條等，在製作過程中會加入不少鹽份，以令麵條更有彈性，因此假如日常如獨沽一味只吃烏冬，有機會令自己攝取過多鈉質而不自知。

即使真的必須選購即食麵，亦宜以非油炸即食麵為主，而即食麵所附有的調味包亦儘量避免全放，因當中的鈉含量極為驚人，應每次酌量輕放。

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患者飲食四大重點

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然而，長期的居家抗疫亦難保萬無一失，萬一有家人不幸在家確診時，患者在飲食上又該如何注意呢？據衞生署資料顯示，新冠肺炎常見的症狀包括：

．發燒、乾咳、易倦

．喪失味覺或嗅覺、鼻塞

．結膜炎、喉嚨痛、頭痛

．肌肉或關節疼痛、皮疹

．噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩等



針對以上症狀，Mandy就有以下五大飲食建議，有助患者的身體盡快復原，回復健康:

1. 時刻補充水份，特別是發燒期間

患者發燒期間體溫會升高，代謝也會隨之加速，令身體大量流失水份，因此發燒期間需多飲水才可防止脫水。同時，多飲水有助身體透過尿液排走體內廢物及藥物，減少退燒藥對肝腎的損害。

除飲用溫水外，患者亦可多飲椰子水補充電解質。若患者同時有乾咳或喉嚨痛，則可飲用檸檬蜜糖水紓緩症狀。

推薦湯水：肉片節瓜湯、番茄蛋花豆腐湯等

2. 注意攝取熱量及蛋白質

雖然患者患病期間會因為易倦而影響食慾，但實際上當身體處於「戰鬥」狀態抗病時，患者即使不感肚餓也要進食，以維持身體所需熱量及營養素。而蛋白質作為生成免疫細胞的原料，更是必須確保攝取足夠，以免影響身體免疫力。

如果患者體力不足，可不妨進食以下一些無需過份咀嚼，但極富蛋白質的食物：

．蒸水蛋、豆腐

．瘦肉碎、蒸魚等菜式。



另外，可以在患者膳食中加入牛奶、高鈣豆漿等飲品，同時增加水份及蛋白質的攝取。

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3. 選擇易消化的食物

患者養病期間應盡量減少進食高纖維食物，以免造成腸胃不適。以主食為例，患者進食白飯、白麵條等，會比進食糙米飯或全麥意粉為佳，同時亦要暫時避免進食全穀物、豆類、十字花蔬菜等。相反，患者可改為多吃含較高水份的瓜果類，包括：

．冬瓜、青瓜

．勝瓜、番茄等



4. 適時補充維他命A、C、D及E

以上維他命都與免疫力有關，因此不妨在患者的飲食中加入含有上述維他命的食物。

維他命A：甘筍、南瓜、番薯、菠菜等

維他命C：三色椒、西蘭花、柑橘類生果等

維他命D：三文魚、沙甸魚、蛋黃、蘑菇 (已日照或照燈)等

維他命E：杏仁、杏仁奶、榛子、葵瓜子、花生醬、牛油果、米糠油等



營養學家王敏寧（Mandy）。（受訪者提供）

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