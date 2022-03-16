木棉花｜袪濕解毒好幫手！中醫師教分辨靚花 配菊花飲茶最好？

可曾想像春天掉在腳邊的木棉花，吃起來是甚麼味道？木棉花曬成乾後與雞蛋花、杭菊、土銀花和槐花，組合成清甜又消暑的五花茶配方，有中醫師指，木棉花其實是袪濕的好幫手，而且降火解毒，但到底在地上的木棉花又能否成中藥使用？它的功效還有甚麼？



香港春季天氣潮濕，經常令人容易疲倦、昏昏欲睡，這就是中醫所說的「春困」。註冊中醫師盧光華解釋，春天是冬向夏轉換的過渡季節，冷暖空氣頻頻交替出現，氣溫忽高忽低，氣壓變化也大，身體為了適應這種氣候變化，需要消耗大量體能，於是容易覺得疲倦、嗜睡，再加上春季天氣陰沉又潮濕且黏滯，濕重下難免使人感到身體沉重困倦、不願意活動。

▼木棉花知多啲（按圖看清👇👇👇）

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盧醫師續指春天常見的木棉花性涼、味甘，有清熱、利濕、解毒的功效，它常用於治療咽喉腫痛、暗瘡(皮膚炎)、濕疹、肚痾(泄瀉)等。五花茶的其中一種配方，就是用到木棉花。

另外，入藥用的木棉花以花瓣5片、花狀完整，外側呈棕黃色或深棕色，內側為紅棕色的較優。如果發現有發霉的現象，當然不能入藥。盧醫師建議，買中藥最好在有良好商譽的藥店購買。

他更提醒不建議使用普通在地上執拾的木棉花曬乾為藥，因為不知道木棉花有否受到農藥或其他污染，誤服會對身體健康構成危害。第二，香港天氣潮濕，掉落地上的木棉容易被蟲卵、霉菌、或細菌感染，未必用清水可洗乾淨。

木棉花袪濕清熱食療

盧醫師推介以下2款以木棉花為主的食療。

▼木棉花2大食療（按圖看清👇👇👇）

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三花茶



功效：清熱消瘡

材料：木棉花 2錢、金銀花 2錢、杭菊花 2錢、水適量

做法：煲水約8-10分鐘即可

注意：脾胃虛寒的人不宜服用

木棉花粥



功效：健脾袪濕

材料：木棉花 1兩、紫淮山1兩（或用紫淮山粉1湯匙）、陳皮 3錢、白米適量、水適量

做法：材料洗淨；木棉花、山藥、陳皮加水煲約 30分鐘後，去渣待用；將白米加水煮成粥後，再加入之前的藥汁即可

適合：慢性濕疹人仕服用

▼同場加映：中醫師推介7大袪濕食物（按圖看清👇👇👇）

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