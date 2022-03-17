養生｜春季保養有咩要點？注意6大飲食法則！9款食療助袪濕健脾

春回大地，氣溫已逐漸回暖，相對濕度亦隨即上升。在中醫角度而言，春天的天氣轉變會加重身體濕氣，繼而容易出現身體浮腫、易倦、腹漲、昏昏欲睡 、胸悶、腹瀉等症狀，這便是日常所稱的「犯春困」。如本身已是痰濕、濕重體質的人士，其症狀將會更嚴重。本文將為讀者分享春季的養生法則，好讓大家從日常飲食生活就能養出好體質、踢走春困！



從日常飲食生活就能養出好體質、踢走春困！ (圖片: FreePik)

春季宜重養肝養氣 6大飲食法則養出好體質！

中醫學著重「天人合一」，因此氣侯、環境均會影響人體的運作及健康；而人的五臟則與一年四季相對應，當中脾旺於四季，春季則宜養肝、養氣。《黃帝內經》亦曾有記載：「春夏養陽，秋冬養陰」，故春季宜養陽。

養陽：多吃平補、清補食材



春天氣溫開始回暖，因應季節變化，應多養陽，繼而可選擇較平補、溫補的食材，如蕎麥、薏仁、豆漿、綠豆及蘋果、芝麻、核桃等。本身屬熱底體質的人士，則可以性偏涼的食物進補如梨、藕、薺菜、百合等。

春天氣溫開始回暖，因應季節變化，應多養陽 (圖片: FreePik)

養氣：多吃味甘、性平的食物



春季容易引起氣管健康問題，於中醫學角度而言，要養氣即要扶助陽氣；只要遺擇當季時令出產、味甘、性平的食物即可，如番茄、牛蒡、洋蔥、胡蘿蔔、莧菜、四季豆、韭菜、枇杷等。

養肝：多吃清淡、偏涼、護肝的食材



肝與春氣相通，春天正好就是肝氣生發及排毒的最佳時機；溫補陽氣之餘，亦可多吃清淡、偏涼、護肝的食材，如菠菜、地瓜葉、綠花椰菜、高麗菜、大小白菜、芥蘭、春筍、蘆筍等。另外應少吃辛辣刺激的食物、少飲酒少吸煙，以助養肝排毒。

溫補陽氣之餘，亦可多吃清淡、偏涼、護肝的食材 (圖片: FreePik)

養脾：多吃味甘、健脾的食材



中醫普遍認為春季為肝氣旺之時，肝氣太量盛則會影響到脾，因此應少吃酸、多吃甘味的食物，有效益氣健脾；而養好脾則可促進營養吸收，同時改善胃部不適。春季多吃淮山、小米、黑豆、包心菜、毛豆等都能有效健脾。

春季多吃淮山、小米、黑豆、包心菜、毛豆等 (圖片: FreePik)

養胃：多吃疏肝、養胃的食材



由於濕度及氣溫上升，春季亦是細菌病毒的傳播高峰期，氣管、腸胃易生健康問題，故可多食疏肝、養胃的食材，如木耳、洋蔥、菠菜、包心菜、南瓜、淮山等減低胃部不適及誘發慢性胃炎、胃潰瘍等病的風險。

淮山能減低胃部不適及誘發慢性胃炎、胃潰瘍等病的風險 (圖片: FreePik)

養腎：多吃補腎、清淡的食材



腎功能不佳的患者可趁春天諮理、養好個腎，此時服用強腎配方與固腎藥膳，對腎功能復原的療效較高；飲食建議以清淡為主，多吃桑葚、核桃、黑芝麻、栗子、黑棗、山藥等可有效補腎。

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燉湯蘊含深厚的中醫傳統智慧，一碗燉湯匯聚了用料的精華（圖片：moonwell）

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