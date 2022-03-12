新冠肺炎｜免疫力愈高愈好？ 營養師：免疫力失衡或引發嚴重過敏

在不同防疫節目的強力播放，以及政府多次提醒，大家都知道施打疫苗可降低新冠肺炎的感染率，以及防範重症。但是我們要防範的，不只是新冠病毒。我們也需要防流感、防身旁大大小小的細菌。



在疫情期間，不少人蔘、靈芝打出「加強免疫力」為號召，不少民眾希望能增強免疫力，這類補品的消費略有增加。不過免疫力大家都聽過，卻沒人有把握能夠加強免疫力。睡眠充足、運動或許大家都能做到，但要如何從飲食中達到增加免疫力的效果？

免疫力愈高愈好？（按圖）

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免疫力高一定好？ 營養師：可能引發嚴重過敏

台灣營養師劉學民說明，人體的免疫系統是一個蹺蹺板，如果免疫力低，當然會容易受病毒感染，小病不斷，感冒不容易痊癒；但很多人以為食用人蔘、靈芝或是多醣體等補品，能提高免疫力，食用過多補品的結果，可能使免疫力失衡，造成嚴重過敏或影響自體免疫。因此免疫力過高或過低都不好，免疫力保持平衡才是關鍵。人體的免疫系統需有多樣化的維他命與礦物質參與運作，包含維他命D與C及礦物質（鋅、硒、鐵等），這些都能從日常飲食中的原型食物攝取，因此「飲食均衡」才是首務。

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熟記國健署「我的餐盤」口訣 跟著這樣吃最好

但對民眾來說，「均衡」這兩個字實在很空泛，有沒有具體的建議呢？過去台灣國健署發表的飲食指南有太過模糊的問題。劉學民表示，早期是1張扇形圖，雖然有標示出每日建議食用份量，例如水果2至4份，「但到底要吃2份還是4份呢？1份又是多大盤呢？食量比較大的人，1份能是1個碗公嗎？」目前推廣的「我的餐盤：6句口訣」則解決這個問題。

台灣衛福部國健署「我的餐盤」飲食指南建議，並提供民眾口訣：「每天早晚1杯奶，每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙。」劉學民認為已清楚表達均衡飲食與食物份量的概念，非常適合讓民眾以此為準則來實踐健康飲食。

我的餐盤中也實際定義出份量，例如「每餐水果拳頭大」、「豆魚蛋肉1掌心」就是用自己的手定義出適當的份量。另外堅果種子則是建議每餐建議1茶匙，劉學民解釋，1茶匙為5公克，1日總量為15公克（1湯匙），而民眾就能以常見的免洗湯匙為基準，1個免洗湯匙即為1湯匙的量。

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提升免疫力迷思多 聽聽專家怎麼說

另外，針對免疫力議題，許多民眾也有迷思，例如長輩很愛燉煮雞湯補身體，劉學民說，若要實際幫助恢復免疫力與體力，不能只喝湯，還必須要同時攝取雞肉等優質蛋白質，才能攝取到完整蛋白質與營養成分。

談到保健食品，「益生菌」是近10年熱烈討論的議題，益生菌主要發揮效用的地方在於腸胃道，且腸道是身體最大的免疫器官，研究指出腸道微生物不僅影響免疫，也會影響大腦、心血管健康等。因此如能正確與規律攝取益生菌，確實有幫助免疫力的功效。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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