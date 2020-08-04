【免疫力】醫生教躺20分鐘喚醒免疫細胞！拍胸搣腋下5招增免疫力

新冠肺炎第三波疫情爆發，人人自危下，除了做足防疫措施，更需增強自身免疫力！增強免疫力除了注意飲食外，一些簡易動作也有幫助。ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集提到提升免疫力的簡易動作，不妨學起來！

肺炎肆虐下，大家應減少外出及多做防疫措施，更需增強自身免疫力，防止病毒病菌有機可乘！均衡飲食、多做運動和睡眠充足是老生常談的增免疫力方法，當然需要遵從，但仍有意想不到的動作能有效提升免疫力！

經常感疲累、常患傷風感冒，因為免疫力弱？（kellysikkema/unsplash）

常生痱滋因免疫力差？

ViuTV外購節目《恐怖醫學》找來3位免疫力差的測試者，他們均指自己常生痱滋、經常感疲累、常患傷風感冒等。看看免疫力差可能出現的症狀（按圖）：

+ 16 + 15 + 14

相關文章：【免疫力】長唇瘡便秘經常覺疲倦 免疫力差7大徵狀你好易病！

免疫力就像守護身體的軍隊，對抗病毒入侵，有助保護我們，防止患病、預防流感或感冒、降低患癌風險等。我們的身體每天也會產生數千個癌細胞，需靠免疫細胞殺死癌細胞，當中尤為重要的免疫細胞為「自然殺手細胞」（NK細胞，natural killer cell）。

免疫力隨年齡增長下降

免疫力會因不同因素逐漸下降，最大原因是年齡增長。節目引述出ＮK細胞活性變化圖，表示NK細胞的能力，它在20歲達到最高峰，隨後逐漸下降，亦解釋了為什麼年紀愈大患癌的風險愈高。

ＮK細胞活性變化圖：20歲達到最高峰（ViuTV外購節目《恐怖醫學》截圖）

日本信州大學名譽教授大橋俊夫醫生解釋，我們身體有遍佈著全身的淋巴管，每一個重要的地方都有一個淋巴結，免疫細胞會在此處等候適當時機，定期沿血管走動，攻擊異物防止病菌入侵。可是，由於部分原因使免疫細胞的活動能力減弱，停留在淋巴結休息，沒有去攻擊外來異物。

簡易動作有效增強免疫力！

大橋俊夫醫生指只要喚醒正在休息的免疫細胞，便可提升免疫力。3位測試者每天在家做此簡易動作，4天後再檢驗體內的NK細胞水平，均有顯著提升。

簡易動作

方法：每天餐後2小時，用20分鐘朝天躺下

由於淋巴液不像血液般有心臟泵血，幫助流動，因此淋巴液的流動十分緩慢。當我們久站或久坐，受重力影響，流動會愈來愈差，易於長期積聚在下半身。躺下時，可令積聚在腳部的淋巴液開始暢通地流回上半身。

當我們躺下，淋巴液會流通得更暢順，大量蛋白質流進淋巴液，喚醒正在休息的免疫細胞，並有助提高免疫細胞的NK活性，攻擊病菌。

配合腹式呼吸

方法：每天餐後2小時，用20分鐘朝天躺下，同時練習腹式呼吸

看看腹式呼吸做法：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

佈滿全身的淋巴管中，腹部正中間的位置有一部分叫做乳糜槽，乳糜槽大約在肚臍上方位置，足部的淋巴液和腸臟的淋巴液都會流進乳糜槽，作用像儲水缸，儲存的淋巴液增多就會膨脹，在膨脹時做腹式呼吸便可增加腹壓，將積聚的淋巴液一口氣流出來。由於經常會有細菌或病菌由腸臟進入體內，腸臟的淋巴液流出來可更有效地提升免疫力。

中醫４招提升免疫力

大家覺得上述的動作太簡單？不如試試台灣TVBS頻道《健康2.0》當中一集的排毒動作，中醫師連永祥分享了一套促進淋巴循環，提升免疫力的4式排毒動作：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

增強免疫力的食物

除了運動外，平日更需注意飲食，均衡飲食有助穩固免疫力，而吃對了更可增強免疫力，如何吃才可增強免疫力？（按圖）

+ 20 + 19 + 18

相關文章：【免疫力】益生菌大蒜蘑菇防感染 一文看懂提升免疫力28個須知

相關文章：【新冠肺炎】免疫力低經常感冒傷風？自損免疫力10件事你要知！