食物過敏｜盤點10大慢性過敏食物　營養師：蛋白蛋黃包辦前2名

天氣一轉變，噴嚏打個不停時，就會被身旁的人關心「是不是過敏了？」根據統計，2019年台灣人因過敏性疾病就醫約355萬人。對台灣人而言，過敏或許是家常便飯，但醫師們建議，為了防止生活受影響，還是要積極改善。而營養師列舉容易導致慢性過敏的10種食物，其中雞蛋就佔了前兩名。



你也有過敏嗎？台灣高雄市立小港醫院兒童過敏及免疫科醫師洪志興曾表示，過敏的發生是環環相扣，且症狀表現可能會從腸胃道、皮膚或呼吸道，要想預防，建議從「環境清潔」跟「飲食」兩大關鍵著手。台灣營養師宋明樺在《健康2.0》就分享，慢性過敏的10大食物中，雞蛋還分成蛋白及蛋黃，但這兩種就包辦前2名，也顯見雞蛋就是容易誘發過敏的食物。

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 蛋白

2. 蛋黃

3. 花生

4. 蜂蜜

5. 腰果

6. 黃豆

7. 小麥

8. 牛奶

9. 鰻魚

10. 綠豆



宋明樺解釋，由於蛋白屬於較大分子，如果經常狼吞虎嚥導致大分子到腸胃後，若是腸胃道功能或消化吸收較差，大分子容易經由腸道黏膜間隙進到腸道組織，引起一連串過敏反應。營養師建議，如果日常生活常常覺得自己莫名有過敏狀況，就可以對照上述10類食物，看最近飲食是否有攝入哪種，與過敏症狀可能有關聯，試試看戒除或許就有改善。

宋明樺也舉例，先前有位20多歲的女生個案諮詢減重，同時也有過敏情況。當時她剛出社會，從台灣南部到北部工作，營養師看了一下她的飲食狀況，因為離鄉背井加上北部物價較高，對個案的薪水而言有點入不敷出，到了月中不是那麼寬裕，常常會以麵包類當一餐果腹。

相關文章：【過敏】補充8種營養素抗炎增免疫力 多吃鯖魚青椒奇異果防敏感👇👇👇

+ 4

宋明樺說，其實個案在南部就學時，就有輕微過敏，但到了台北後竟大爆發。對此，營養師建議她除了過敏外，減重部分也會希望能少吃精緻麵包類，因此請她試試看把麵包戒掉，主食改成吃白飯或糙米。

過了兩個月，宋明樺表示，再與個案聯繫時，發現過敏明顯改善。營養師提到，除了前述的10個容易過敏食物，還有一種叫做麩質過敏，也就是麵製品，如：麵包、麵條，因為麥有所謂的麩質蛋白，全世界大概只有10%至15%的人是麩質過敏，但大部分都是慢性。

只是，過敏原長時間不斷刺激腸胃及細胞，最終可能導致腸漏症或全身性過敏，宋明樺認為，雖然不是很急性，可是長期下來，對於生活品質也會是一種破壞。

5類食物對應的健康訊息（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：想食炸物代表缺水？想嚼冰塊等於缺鐵？盤點5類食物對應健康訊息

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」