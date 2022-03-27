洗手｜用洗潔精清潔雙手有效除油污？專家指出這樣做的下場

你曾經在洗完碗後，順便拿洗潔精來洗掉手中的油膩嗎？究竟日常生活用來清潔碗盤的洗潔精，能有效去除油污，是否可以用來作為手部的清潔使用呢？



台灣食藥署提醒，洗潔精主要用來清潔碗盤，為了洗掉油污，所添加的界面活性劑具有較強的清潔力，對於手部屬於刺激性化學物質，頻繁用於手部容易損傷皮膚屏障，尤其原本皮膚有病灶者、乾燥皮膚或皮膚較薄者，更容易引起接觸性皮膚炎。

▼造成雙手皮膚乾燥的原因（按圖👇👇👇）

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台灣皮膚科趙昭明醫師指出，洗潔精的洗淨能力愈強，代表界面活性劑成分、皂化程度較高，而pH值可以達到11，幾乎為強鹼，皮膚接觸後問題接踵而來，容易造成皮膚乾燥、脫皮、皸裂、搔癢等情形。

趙昭明醫師進一步說明，這是因為皮膚酸鹼值為弱酸，如果清潔效果過強，很可能傷及天然屏障「皮脂膜」，一旦皮脂膜被破壞，就會引發許多問題，例如：乾燥皮膚或皮膚較薄的民眾可能引起接觸性皮膚炎。

台灣食藥署強調，民眾洗手時，應選擇較溫和的洗手乳或肥皂製品清潔手部，並注意保濕。冬季皮膚較乾者，可以選擇偏油性乳液保護皮膚，若有皮膚不適，應尋求醫師協助。

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快速了解梘液和酒精搓手液的分別：（按圖）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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