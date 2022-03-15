甲溝炎｜疫情期間常洗手　增手指過敏機會　洗手後搽「它」可預防

不少民眾都有指甲周邊又紅又腫的經驗，就是俗稱「凍甲」的甲溝炎。慢性甲溝炎的成因是長期、反覆接觸刺激性物質及過敏原，例如清潔劑、水以及化學物質等等，好發於家庭主婦、醫事人員、廚師、清潔人員、美髮師。但疫情期間，民眾更加注重手部清潔、洗手次數變多、時間變長，因慢性甲溝炎而上門的病人增加，不再僅限於特定族群。



以下３個是預防甲溝炎的方法，大家記得要小心，保護好雙手，避免患上此病(按圖了解！)

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慢性甲溝炎會更紅腫熱痛

臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫生趙元甄指出，慢性甲溝炎症狀包含指甲周圍長期發紅腫脹、觸壓會有輕微疼痛、甚至指甲變厚變形，此外也可能伴隨念珠菌感染。

不同於急性甲溝炎，慢性甲溝炎會有更強烈紅、腫、熱、痛和化膿的表現。

洗手後可擦護手霜凡士林預防

趙元甄建議，為了防疫，民眾還是要維持勤洗手好習慣，但可以透過一些小方法來預防或減緩慢性甲溝炎。

1、減少不必要碰觸水和清潔劑，洗碗或工作時請先戴一層棉手套吸汗，外面再戴橡膠手套保護雙手。



2、洗手時使用低致敏性清潔劑，水溫應適中、不要太燙，並將清潔劑沖乾淨。



3、洗手後要將雙手擦乾，塗上護手霜或凡士林，滋潤雙手，指甲周圍也別忘記保養喔！



以上方法除了慢性甲溝炎，對於勤洗手引發的手部紅癢乾裂，也有幫助。趙元甄提醒，若症狀沒有改善、持續惡化，應至皮膚科尋求專業協助。

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甲溝炎化膿，在家如何處理：

1. 用優碘消毒過後輕輕擠，讓膿流出比較快好。



2. 優碘(不含酒精)浸泡傷口3分鐘，再用生理食鹽水沖洗，一天3-4次。



3. 抗生素與藥膏，按照皮膚科醫師指示繼續服用。



4. 反覆發生要考慮小手術切開膿或拔趾甲，一般是不太需要。



5. 剪指甲要剪平，不要刻意減靠近肉的地方。



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