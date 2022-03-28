長者確診｜9個嚴重病徵需送院 老人科醫學會建議4大照顧貼士

Omicron疫情持續於本港肆虐，若家中有長者確診可以如何處理？香港老人科醫學會近日分享了多項照顧確診長者的建議，從照顧過程、注意徵狀等各方面提出指引，讓照顧者可以根據長者情況判斷是否需要送院治療。



香港老人科醫學會表示，感染新冠肺炎而出現嚴重疾病的風險隨年齡遞增，尤其是70歲及以上人士；如同時患有其他嚴重疾病或免疫力較低者則風險更高。對此，醫學會談及照顧確診新冠病毒長者的需知，當中包括照顧確診長者的過程、長者出現需要送院的嚴重徵狀、照顧者避免自己受到感染的方法，以及照顧確診長者的精神健康，從多方面提出建議。

醫學會表示大部分新冠確診者的病徵相對輕微，如果已接種2劑或以上的有效疫苗，病情會更加輕微，一般可以留在家中隔離治理。

▼照顧確診長者建議（按圖看清👇👇👇）

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定期觀察；透過私家診、醫管局指定診所或社區老人評估小組求診



1. 留意有否新症狀：咳嗽、氣促、痰量、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、精神狀況轉變、進食較差；

2. 至少每天監察體溫，將趨勢與基線作比較；

3. 記錄進食份量、小便和大便的次數；

4. 如有合適的儀器，至少每天量度血壓、心跳和血含氧量

辨認嚴重徵狀並盡快求診



1. 服食退燒藥後仍持續發燒（如超過攝氏 38 度並維持兩至三天或高燒至攝氏 39.5 度)

2. 體溫低於攝氏 35 度

3. 嚴重呼吸困難

4. 胸部疼痛

5. 精神遲緩或激動易怒

6. 減少或沒有進食、腹瀉或嘔吐

7. 失語或無法溝通、精神遲緩，抽搐，甚至昏迷

8. 蒼白、冒汗，與基線相比血壓急降及心跳不穩定

9. 嘴唇發紫，血氧飽和度嚴重下降 （例如低於 90%）

紓緩症狀治療



1. 讓長者服食退燒藥、咳藥水、喉糖、通鼻塞藥，以治療輕微的上呼吸道徵狀

2. 請按照藥物指示服用退燒藥，切勿過量服用。

3. 多攝取水份，避免脫水

4. 如胃口欠佳，建議吃得較為清淡

5. 充足睡眠和休息可加強身體免疫力

留意確診長者精神健康



1. 在隔離期間可考慮在房內放一部收音機或播放長者喜歡的音樂，亦可給長者毛公仔來作伴；

2. 如果長者獨居或與其他長者同住，鼓勵親友最少每天致電問候；

3. 若長者懂得使用智能手機，可考慮跟他使用視像通話，虛擬遙距遊戲或運動等，令長者保持與外界接觸，促進精神健康

照顧確診長者貼士

一旦家中有人確診，確診者及其同住的家人都必需留在家中居安抗疫。這般時間需要食物、日常用品、口罩、藥物、探熱針、快速抗示測試包，以及大量消毒清潔用品。醫學會建議有需要可請朋友協助購買，或致電熱線，尋求協助：

政府支援熱線（日常生活需要）：1833019



醫管局熱線（醫療查詢）：1836115



另外，亦要為長者在網上登記快速測試陽性結果。如果需照顧缺乏自理能力的確診長者，醫學會表示在可能情況下，安排一位無長期病患及已按種疫苗的人士照顧患者，並提醒要留意以下3個情況：

1. 餵確診長者食飯、協助沖涼或上廁所時，由於長者除下口罩，所以建議照顧者戴2個口罩以及面罩，加強個人防護



2.如需在旁陪伴睡覺，建議睡覺時亦戴上口罩



3.如果家中有便椅，可放在房內供長者使用，避免他經常出入房間，亦可以減少消毒廁所的次數。



▼同場加映：密切接觸者需注意事項（按圖看清👇👇👇）

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預防照顧者感染措施

醫學會表示，徹底隔離確診者是非常重要，建議可遵從衞生防護中心的指引。

▼預防感染貼士（按圖看清👇👇👇）

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個人衛生



1. 經常用梘液和清水徹底洗手（如洗手20秒）或使用含70至80%酒精的搓手液；

2. 任何時間應正確佩戴口罩（必須遮蓋口、鼻）；

3. 避免與他人共享個人物品, 如毛巾、餐具、牙膏

身體及社交距離



1. 盡可能與他人身體保持距離。如與其他長者在院舍居住，盡量將懷疑／確診的長者與他人分開；

2. 如可行，安排特定房間和洗手間。

3. 如沒有特定房間，就嘗試在室內分開個別活動範圍，跟患者保持最少1米距離

4. 如沒有特定洗手間，就要打開窗保持空氣流通，另外在患者每次使用後徹底消毒和清潔（1:49 稀釋家用漂白水）；

5. 進食時不要談話，避免聚餐；每日三餐可以將食物送到確診者房門外

環境衛生



1. 以 1:49 稀釋家用漂白水每天清潔和消毒曾被觸碰的表面和家居

2. 保持家居空氣流通

3. 提醒患者要用雙重垃圾袋包好垃圾，才放到門外

4. 要每星期將半公升清水倒入每個排水口

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