Omicron｜沒確診也有新冠後遺症？長新冠徵狀　長者比青年嚴重

感染新冠病毒後,不少人會出現心悸、疲倦、暈眩等後遺症,且維持超過2個月並影響日常生活的相關症狀,被稱之為「長新冠」(Long COVID),台灣大學公共衛生學院預防醫學與流行病學研究所林庭瑀博士在《新冠肺炎防疫科學園地》直播中表示,以往我們都會以為只有感染過新冠肺炎的人,才有長新冠的症狀,但經過這兩年疫情,調查中也發現有些非新冠肺炎的感染者,在生理及心理上也出現同樣症狀。



無論感染與否 皆出現生理、心理症狀

因此這些研究從原本只探討感染者的長新冠症狀,進而開始比較感染者及非感染者在心理、生理上的長新冠症狀,林庭瑀指出,英國研究調查在11到17歲學童中,發現非確診者有1半出現長新冠症狀,確診者則是高達6成出現症狀,且過44%確診兒童有2種以上症狀,且好發症狀為發冷、疲勞、呼吸急促、失去嗅覺、胸痛、注意力不集中、眩暈及全身肌肉痠痛等。

另外,丹麥也發表一篇研究,針對去年(2021年)1至7月,15到18歲確診兒童進行後續症狀監測,結果顯示出現至少一種長新冠症狀的確診兒童,是非確診兒童1.22倍,其好發症狀與英國研究類似,包含呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛與胸痛等,不過研究也發現隨着時間推移,這些症狀也出現了明顯改善。

年老族群長新冠症狀 比兒童更嚴重

非確診兒童的長新冠症狀也必須多加留意,林庭瑀表示,在丹麥 PedsQL生活品質問卷調查中,針對身體、心理、社會與教育方面,發現非確診兒童在四個指標(身體、情緒、社會、教育)的自評分數反而小於確診兒童,顯示因長期擔憂受到感染及長期封鎖等限制措施,造成心理疾病與失眠相關症狀的比例明顯增加,使生活品質下降。

除了兒童、青少年,美國也針對65歲以上長者進行長新冠症狀研究,不僅約有32%的確診長者於21天後仍有1種以上相關症狀,且大多較嚴重,包含呼吸衰竭、高血壓、腎損傷、凝血功能異常、失智症等,林庭瑀表示,因此長者染疫康復後,要密切關注感染後長期症狀對健康的影響。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示,台灣不能像歐美國家與病毒共存的原因之一,就包括兒童、青少年若沒接種疫苗,即便未染疫卻也可能出現長新冠症狀,陳秀熙強調,「這是無法估計的健康損失」,以及年老或脆弱族群,若疫苗施打率沒辦法達到90%以上,也容易出現較為嚴重的長新冠症狀,「這就是為何現階段無法超越重症清零的界限點,而走向與病毒共存的高疫情流行期。」陳秀熙說。

參考資料:

1.Stephenson, Terence, et al. The Lancet Child & Adolescent Health ,2022.。

2.Berg, Selina Kikkenborg, et al.,The Lancet Child & Adolescent Health ,2022.。

3.Ken Cohen, et al., BMJ, 2022.。



