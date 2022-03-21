Omicron｜患者康復後痰多 中醫師拆解成因 清痰靠2大食療

生津潤肺、清熱化痰。Omicron變種病毒傳播力強，雖然症狀輕微，但很多康復者發現仍出現不同後遺狀況，其中常見的就是痰多，以及喉嚨感到不適。有中醫師指，這種現象可能持續一、兩個星期，但在這期間其實可以通過一些食療來減輕症狀。



感染Omicron後的症狀一般都較輕微，但康復後，很多人卻有痰多的現象，有的甚至痰液粘稠，難以咳出，非常困擾。註冊中醫師盧光華指出，一般患者在發病期間的3至5天，感到喉嚨癢和咳嗽，過後就一直分泌很多痰。

▼Omicron康復者常見痰多？（按圖看清👇👇👇）

盧醫師解釋，痰的形成就是因為肺臟通調水道的功能出了問題，本來水液要向下排出去，但是它不能很好處理的時候，停滯在裏面就變成痰。有些人會喝涼茶或冰水，但導致更難康復。

他建議，如果咳嗽出現時，可以每天早上用鹽水漱口，以及喝暖的水，偏溫的水可以把黏膜的痰清洗走，如果用冷水的話會凝固，就更難吐出來。

2款食療助清痰潤肺

盧醫師續指，感染Omicron的患者在康復後，多數有痰多和喉嚨不適的症狀。雖然輕微，但這種現象可能持續一、兩個星期。他建議在這期間可以通過一些食療來減輕症狀，如潤肺化痰湯和羅漢果水，每星期喝1至2次。

▼清痰潤肺食療（按圖看清👇👇👇）

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潤肺化痰湯



鴨梨具有生津、潤燥、清熱、化痰的功效，但偏涼性，所以加桔餅。桔餅是偏溫，有健脾和胃、化痰止咳，所以一熱一涼加起來比較平衡。有些人若覺得痰不易咳出來，就加杏仁，杏仁有潤肺止咳、生津開胃的功效，能夠把粘稠的痰變成稀釋，比較容易咳出來。

功效：生津潤肺、清熱化痰；

材料：桔餅1個、南杏15克、鴨梨1個

做法：把材料洗乾淨；鴨梨切成小片；把所有材料放入水中，燉1小時即可。

羅漢果桂花茶



羅漢果味甘性涼，歸肺、脾經，有清熱潤肺、止咳化痰、潤腸的功效。桂花味辛、性溫，歸心、脾、肝、胃經，具有益氣養血、健脾暖胃、驅風散寒、活血化瘀的功效。

功效：化痰健脾、清肺潤腸

材料：羅漢果半個、桂花1茶匙、水1200毫升

做法：清洗羅漢果然後掰開成小片；把羅漢果和桂花放在煲內，大火煲滾後轉小火燉煮八分鐘；如果想增加甜味，轉小火後可加入冰糖。煮好後應趁溫熱時飲用。

▼同場加映：Omicron確診者或有以下9項後遺症（按圖看清👇👇👇）

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