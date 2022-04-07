全民快測｜陽性患者必送方艙？幾時快測最準確？一文看清呈報程序

全民快測即將於本周五起一連三日（4月8日至10日）舉行，雖然計劃並非強制性，但政府亦強烈呼籲市民參與，以切斷社區傳播鏈。本文將梳理全民快測的呈報、隔離等程序，當中包括如被當局安排隔離，市民可如何申請病假證明。

特區政府上周六起向市民派發「防疫服務包」，特首同日宣布啟動「全民快測」計劃，但強調「全民快測」並非替代「全民檢測」，後者暫未有時間表。（美聯社）

1. 市民甚麼時候需要進行快速抗原測試？



當局呼籲市民應分別在4月8日、9日及10日分別進行快速抗原測試。當中，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅建議，早上進行快測的結果會更準確。市民早上測試後如發現結果呈陽性，便應留家不出門，以盡快切斷傳播鏈。

2. 如何使用快速抗原測試劑?



市民可參考衞生防護中心網頁或消委會的快速抗原測試(RAT)包認證名單搜尋器選購合適測試套裝，當中包括喉嚨拭子及鼻腔拭子兩大類。

1. 喉嚨拭子

測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。市民將測試棒放入咽喉時，要緊記不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。

2. 鼻腔拭子

市民最好在早上起床後採樣。採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔，然後將測試棒分別沿着兩側鼻腔內壁打圈至少10次。其間頭部宜盡量向後仰，即盡量將測試棒朝向上採樣，一定要橫向採樣。

上述兩款拭子完成採樣後，將測試棒充分浸入測試溶液，然後攪拌，再根據測試劑指示等候檢測結果。

▼同場加映，消委會快速抗原測試(RAT)包認證名單搜尋器使用攻略：（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：消委會快測包認證搜尋器 3招使用攻略要知 一名單產品獲獨立認證

▼同場加映，預防「長新冠」湯水：（按圖看清👇👇👇）

+ 10

相關文章：長新冠｜疫後氣喘腦霧纏身？中醫：3款湯水助斷尾 哪3方面要注意?

3. 快測呈陽性應如何呈報?



萬一測試呈陽性，市民務必拍照記錄結果，並需在24小時內向衞生當局申報，申報方式包括：

．2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統

．致電1836 119登記

衞生防護中心會聯絡有關人士，以完成申報程序。

4. 呈報時需提交甚麼資料？



市民須在呈報系統提供居住環境、症狀、個人和同住家人資料；呈報資料後，市民會收到短信，只要經短信的連結上載快速測試陽性的相片和身份證，便可即時取得隔離令。由得出陽性測試結果後進行呈報，到獲得相關隔離令，所需時間大約只需10至15分鐘。市民亦可在上載資料後30天內，到網站下載及列印隔離令。

若同時申報同住家人資料，同住家人也會收到短信，並在上載身份證後獲發檢疫令。

▼同場加映，魚腥草可抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：居家抗疫｜魚腥草味道難聞可抗疫？一個熬煮秘訣要知 兩體質忌服

5. 快測呈陽性的人士，將有何安排?



當局會根據患者的申報資料，採取以下三大類的隔離措施：

1. 在家隔離（低風險患者）

如患者無明顯病徵、且家庭狀況容許就可在家隔離，家庭狀況容許情況包括家中可安排獨立房間及專用洗手間予患者隔離。

2. 入住社區隔離設施（中風險患者）

患者情況較穩定，但家庭狀況不容許，則有機會被安排入住社區隔離設施，相關人士包括：

．不能自行監察個人狀況的高風險人士

． 需要與其他住戶共用洗手間、煮食，如劏房、板間房、宿舍單位人士

． 家中不能安排獨立房間隔離

． 不能安排獨立洗手間，或妥善清潔消毒共用洗手設施的家庭

．家庭成員屬於高風險人士，如70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦



目前，社區隔離設施每一個房間只會安排來自同一個家庭的人士入住，一般情況下隔離人士不會被安排與其他人入住同一房間。

3. 醫院（高風險患者）

如病情嚴重的長者、或出現以下警告徵狀者，則會被安排送醫。

．服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏38.5度，並持續多於兩天

．體溫攝氏35度或以下

．抽搐；呼吸困難或氣促

．失語或不能行動

．不能甦醒或不能保持清醒

．胸部或腹部疼痛

．頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變

．虛弱或腳步不穩

．孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期24周或以上的孕婦）

．持續不能飲食，或腹瀉/嘔吐多於兩天



需要在家檢疫或隔離的人士，如需日常生活協助，可致電求助熱線1836 119。如需醫療協助，可致電醫院管理局熱線1836 115。

6. 陽性患者在家隔離期間，當局有物資提供嗎?



當局指，呈陽性患者須要在24小時內呈報，當局會為確診者派發「防疫服務包」，當中包括撲熱息痛、血氧機、探熱器等。

▼同場加映，中醫藥浴退燒法：（按圖看清👇👇👇）

+ 2

相關文章：小兒退燒｜疫情下退燒藥難求？中醫：藥浴功效多 兩招推拿助退燒

7. 快測陽性須隔離如何申請病假？



不論是在家中或隔離設施隔離，市民都可以隔離令作為病假紙向僱主申請。

8. 幾時可免隔離?



在家等候安排人士：

如陽性人士在家已等候至14天，而檢測結果轉為陰性，則可被視為不存在傳播風險，不需要送往社區隔離設施，自由離開家居。

不過，已接種至少兩劑新冠疫苗者，可在檢測陽性後第6天及第7天進行快速測試，如這兩天的檢測結果均取得陰性，將可提旱於第7天提早離開離開家居檢疫；相反，若他們在這兩天的快速測試取得至少一次陽性測試結果，及後可每天進行快速測試，只要連續兩天呈陰性，則亦可自由離開家居。

被安排進社區隔離設施者：

已接種至少兩劑新冠疫苗者將可以在檢測陽性後第6天及第7天進行快速測試，如這兩天的檢測結果均取得陰性，將可以於第7天提早離開社區隔離設施，如常生活；相反，若他們在這兩天的快速測試取得至少一次陽性測試結果，他們及後可每天進行快速測試，只要連續兩天呈陰性，則亦可自由離開。

至於未接種新冠疫苗者，則需在社區隔離設施等候至14天，而檢測結果轉為陰性後才可離開。

被安排進醫院者：

主診醫生會作出臨床判斷，如病人臨床情況穩定而家居或院舍情況許可，或有其他社區隔離設施接收，會容許病人盡早出院並在家居、院舍或其他合適設施逗留休養，直至取得陰性結果（未接種疫苗者第14天、已接種疫苗者第6及7天），方可安全離開家居、院舍或設施。

▼同場加映，居家抗疫「看門口」藥物知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 7

相關新聞：居家抗疫｜退燒藥種類多點揀? 藥劑師教選購貼士買多兩類藥傍身