居家抗疫｜疫後康復仍乏力恐疲勞綜合症？理大「康復八式」助斷尾

本港新冠疫情爆發至今，確診個案以數十萬計。雖然不少確診者大多可自行康復，不過理大最新研究發現，逾四成康復者仍有持續疲勞等「疲勞綜合症」的情况。理大研究團隊為此設計了一套「康復八式」居家動作，助康復者擺脫「疲勞綜合症」這個疫後「手尾」。

確診者即使康復後，仍可能受到持續疲勞等後遺症的困擾。(Shutterstock)

較多女性疫後出現「疲勞綜合症」

香港理工大學於2020年10月起，透過追蹤了118位確診者以研究他們於確診後6個月及12個月的康復情況，發現當中有逾四成確診者疫後出現「疲勞綜合症」，即出現疲勞、下肢肌肉乏力等「長新冠」症狀，影響日常生活。研究亦發現：

．確診後6個月內:約42%出現「疲勞綜合症」

．確診後12個月: 約43%仍有「疲勞綜合症」情況

．由確診6個月至12個月這段期間，康復者的疲勞評分並無顯著改變

．疲勞程度與肺活量和下肢力量有關

．成人和長者出現「疲勞綜合症」的情況相若

．五成女性研究對象出現「疲勞綜合症」 (男性則只有三成)

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「康復八式」適合居家抗疫

理大團隊為研究設計出「康復八式」，由8種動作組成，讓康復者可鍛煉全身不同肌肉組群、促進心肺和肌肉健康。「康復八式」每組運動需時約8至10分鐘，可按自己的身體狀況調節運動量和時間，不但適合新冠康復者，疫情期間「留家抗疫」而減少外出活動的市民亦可多加利用，以保持身心健康。

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第一式︰左右交叉提膝



做法：右手肘輕觸左大腿，左手肘輕觸右大腿，重複動作做30秒

目的：平衡訓練、強化髖屈肌群、帶氧運動

第二式︰左右滑步



做法：手腳同時張開，向左/右滑行一步，然後合上，重複動作做30秒

目的︰肢體協調訓練、髖關節外展訓練、重心轉移練習、劇烈運動之間的輕度運動

第三式︰左右太極推掌



做法：張開雙掌於胸前，左/右腳向前踏出弓箭歩，然後推掌，重複動作做30秒

目的︰股四頭肌訓練、上肢協調、重心轉移練習

第四式︰直前拳



做法：右腳向後踏，張開雙腳至比肩膊稍寬，扭腰左右出拳，重複動作做30秒

目的︰股四頭肌訓練、上肢協調、重心轉移練習

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第五式︰深蹲



做法：張開雙腳至比肩膊稍寬，蹲下臀部，並向後推，雙手輕觸小腿，重複動作做30秒

目的︰強化下肢肌肉、平衡訓練

第六式︰開合跳



做法：分腿跳起，提起雙手至頭頂拍掌，重複動作做30秒

目的︰深度強化下肢肌肉、上肢協調訓練、平衡訓練、鍛煉心肺功能

第七、八式︰斬木（左上右下 / 右上左下）



做法：雙手合十，高舉至頭上左/右上方， 向另一方向大腿斬下，同時做出弓箭步，重複動作做30秒

目的︰強化股四頭肌、上肢活動操練、軀幹旋轉訓練、平衡訓練

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