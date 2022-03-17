喉嚨痛｜染疫喉嚨劇痛點紓緩？7款居家藥材可焗茶 男女老幼都啱飲

第五波疫情未息，不少輕症患者在家隔離期間，喉嚨如刀割般劇痛。面對喉嚨劇痛，目前只能居家抗疫的患者又可如何自救？註冊中醫師何肇婷近日分享7款適用於紓緩咽痛的藥材，適合市民在家自行煲水焗茶飲用，減輕症狀。

不少新冠患者均有喉嚨劇痛的症狀。(Shutterstock)

孕婦飲用前宜先諮詢中醫

據何肇婷醫師表示，以下7款茶飲全部均可以在身體出現咽喉痛或不適時飲用，每日可飲用1至2杯，每杯約250至300毫升。

至於飲用對象方面，主要根據咽喉不適的症狀而定，基本上年齡、性別方面影響力不大。當中，孕婦也可飲用，但就建議飲用前先諮詢中醫，以免因不對症或份量過重，影響孕婦及胎兒。

▼7款紓緩喉嚨痛茶飲：（按圖看清👇👇👇）

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1. 菊花



功效：

疏散風熱、平肝明目、清熱解毒

適用症狀：

咽喉腫痛，或伴隨發熱、咳嗽、頭痛、口乾等症狀的風熱感冒

忌服對象：

虛寒體質者，如怕冷、胃痛腹瀉、頭暈等

2. 羅漢果



功效：

清熱解毒、生津止渴、潤肺養陰、潤腸通便

適用症狀：

咽喉腫痛、燥熱咳嗽、口渴甚

忌服對象：

虛寒體質者，如怕冷、胃痛腹瀉、頭暈等

▼同場加映，魚腥草可抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

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3. 花旗參



功效：

補氣養陰、清熱生津

適用症狀：

咽炎反覆發作、氣陰不足體質、睡眠不足、容易神疲、經常用聲

忌服對象：

患有感冒、虛寒或實熱體質人士

4. 甘草



功效：

益氣補中、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥性

適用症狀：

咽炎反覆發作、氣虛體質者，如脾胃較弱、精神欠佳等

忌服對象：

濕氣較重人士，如胃脘脹甚、噁心反胃、胃口欠佳、大便黏爛等

▼同場加映，男士疫後調理湯水，益肺補腎育精湯：（按圖👇👇👇）

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5. 生薑



功效：

發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳

適用症狀：

風寒感冒引起的咽痛，或虛寒、陽虛體質人士

忌服對象：

體質實熱人士

6. 蜜糖



功效：

補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便

適用症狀：

乾燥引致的咽痛

忌服對象：

痰濕較重人士，如胃脘脹甚、噁心反胃、胃口欠佳、大便黏爛等

7. 雪梨



功效：

清心潤肺、降火生津、止咳化痰

適用症狀：

乾燥引致的咽痛

忌服對象：

患有感冒，虛寒、陽虛體質人士

▼同場加映，中醫藥浴退燒法：（按圖👇👇👇）

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兩款茶飲症狀消失需停服

何肇婷醫師最後亦提醒，上述茶飲以點到即止為飲用原則，當中處理實火咽痛的羅漢果及菊花，於症狀消失後便應停服，因兩者性質較寒涼，長期飲用恐損傷脾胃。

事實上，如果因咽痛反覆發作，而想長期飲用某樣東西，建議先向中醫師了解自己體質，以免引起反效果。