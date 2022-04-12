Five Guys｜13款漢堡熱狗最肥等於5碗飯！營養師推低卡配搭之選

Five Guys 的漢堡令人唾涎三尺，不過原來豐富的配料加上醬汁隨時變成致肥元凶！有營養師指，部份配搭的熱量相等於４至５碗白飯，吃一個幾乎是每日熱量攝取的上限，建議選擇低卡的配料及醬汁，或是與朋友分享。



漢堡包配即炸薯條和奶昔，絕對是Five Guys人氣之選，夠大份又足料，不過註冊營養師劉嘉豪Jim指，部份漢堡包款其實熱量驚人，吃一個隨時攝取了過千卡路里。他分享了以下13款漢堡包及熱狗的熱量值。

▼Five Guys漢堡包及熱狗的熱量排名 (由低至高)（按圖👇👇👇）

+ 9

烤芝士三文治 470 千卡

猶太教風味熱狗 520 千卡

單層漢堡 540 千卡

芝士熱狗 590 千卡

BLT三文治 600 千卡

煙肉熱狗 600 千卡

單層芝士漢堡 610 千卡

單層煙肉漢堡 620 千卡

單層煙肉芝士 690 千卡

漢堡 840 千卡

煙肉漢堡 920 千卡

芝士漢堡 980 千卡

煙肉芝士漢堡 1060 千卡



Jim解釋，煙肉芝士漢堡的熱量最高，共1060千卡，以1碗白飯熱量220千卡計算，即相等於近5碗白飯。另外，漢堡、煙肉漢堡、芝士漢堡的熱量不能少看，分別是840千卡、920千卡及 980 千卡，熱量也相當高。

而薯條（regular）及雲呢嗱奶昔的熱量分別是950千卡及670千卡。如果再加配煙肉芝士漢堡，一餐已超過成人每日的卡路里攝取量(男性不超過2500；女性不超過2000)。

Jim解釋，煙肉芝士漢堡的熱量最高，共1060千卡，以1碗白飯熱量220千卡計算，即相等於近5碗白飯。(資料圖片)

配料及醬汁熱量知多啲！

除此之外，Jim也分享了各款漢堡配料及醬汁的熱量值。他指出部份漢堡包有雙重醬料，其中蛋黃醬最高熱量，有110千卡。相反，芥末及辣醬則是0卡路里，屬低卡之選。

▼Five Guys漢堡包配料及醬汁的熱量排名 (由低至高)（按圖👇👇👇）

配料：

辣椒 5千卡

青椒 5千卡

生菜 5千卡

醃青瓜 5千卡

洋蔥 10千卡

烤洋蔥 10千卡

蕃茄 10千卡

烤蘑菇 20千卡



醬汁：

芥末 0千卡

辣醬 0千卡

滋味醬 15千卡

A1醬 15千卡

蕃茄醬 30千卡

燒烤醬 50千卡

蛋黃醬 110千卡



Jim建議，如果想吃漢堡又要低卡，可選單層芝士漢堡或單層漢堡。(受訪者提供圖片)

低卡配搭貼士

Jim建議，如果想吃漢堡又要低卡，可選單層芝士漢堡或單層漢堡，盡量不加配奶昔及薯條，另外他亦建議以下配搭貼士。

▼Five Guys低卡配搭+進食貼士（按圖👇👇👇）

+ 4

低卡配搭



1. 單層漢堡+生菜+蕃茄+A1醬/芥末

2. 單層芝士漢堡(走包轉生菜)+A1醬/芥末

3. 漢堡(走包轉生菜)+烤蘑菇+A1醬/芥末

進食貼士



1. 選擇不含煙肉的漢堡較少油少脂肪

2. 盡量避免汽水、奶昔等，以無糖飲品取替為佳

3. 如非吃雙層漢堡類不可，與朋友分享更好

4. 薯條經油炸而且高鈉高油，少吃為妙

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