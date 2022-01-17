消委會咖啡｜49款產品僅半成無致癌物　7款5星產品推介要知！

咖啡是不少都市人的提神恩物，但原來隨時成為致癌兇手？消委會今次測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，發現只有2款不含基因致癌物丙烯酰胺（acrylamide），其他47款均含量53至790微克，更有46款咖啡樣本檢出除害劑。消委會提醒市民要留意產品標籤上寫明的成分，亦不應單靠咖啡提神，以免咖啡因上癮。



消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，發現當中有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺的含量可相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。

丙烯酰胺（acrylamide）是一種基因致癌物和神經毒性物質，食物中的游離氨基酸和還原糖在高溫（溫度通常超過120°C）下產生美拉德反應（Maillard reaction）而產生的污染物。

▼消委會測試：咖啡產品頭10名最高丙烯酰胺含量（按圖看清👇👇👇）：

是次測試發現所有咖啡豆樣本皆檢出丙烯酰胺，檢出量由每公斤71至220微克，當中以Resiprocate - KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark為最低。另外在咖啡膠囊樣本中8款檢出每公斤53至230微克丙烯酰胺，當中以Tostini - Espresso (Strong Taste Capsule)為最低。

而15款咖啡粉樣本檢出每公斤100至240微克丙烯酰胺，僅得一款。以上該3個種類的樣本全部符合歐盟訂立的基準水平每公斤400微克。

消委會引述研究資料指，含豐富碳水化合物而蛋白質較少的植物類食物，包括咖啡豆，經高溫烹調後會較易產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺！相對於咖啡豆、咖啡膠囊以及咖啡粉，由於即溶咖啡粉經過提取和濃縮的處理，其丙烯酰胺含量較高。

其中樣本「Taster's Choice (Nestle)」（Original Soluble Coffee）檢出每公斤790微克為最高，其餘樣本分別檢出每公斤160至680微克不等，全部符合歐盟訂立的基準水平每公斤800微克。至於2款樣本沒有檢出丙烯酰胺，包括：

1. 咖啡膠囊：TheCoffeeAcademics - TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast



2. 咖啡粉：OPALCoffee - Toraja Drip Coffee 蘇門答臘滴濾咖啡



46款咖啡樣本檢出除害劑

測試發現有46款咖啡樣本檢出除害劑，其中45款檢出福爾培，一種在蔬果中常見的除害劑，對眼部和咽喉有刺激性；有13款檢出鄰苯基苯酚，雖然其急性毒性不高，但動物實驗顯示能引致膀胱腫瘤。

另有3款檢出噠蟎酮，一種常見於堅果類植物的除害劑，屬於輕度至中度的急性毒性；以及1款檢出聯苯，長期攝入有機會引起腎臟中毒或中樞神經系統的症狀。當中38款的福爾培、1款的鄰苯基苯酚，及1款的噠蟎酮含量超出歐洲食品安全局訂下的最高殘餘限量（福爾培：每公斤0.10毫克；鄰苯基苯酚及噠蟎酮：每公斤0.05毫克）；其中1款樣本的福爾培檢出量更超出上限逾6倍。

3款咖啡樣本沒有檢出除害劑，包括：

1. 咖啡粉：UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend



2. 咖啡膠囊：The Coffee Academics - TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast



3. 咖啡粉：M&S Food - Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried



▼同場加映：註冊營養師Ian一一拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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5星咖啡產品推介

是次測試當中，有7款產品被消委會評為5星滿分。

▼消委會測試：5星咖啡產品（按圖看清👇👇👇）：

1. UCC - GOLDSPECIAL - Rich Blend



2. The Coffee Academics - TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast



3. Lavazza - ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)



4. Robert Timms - Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee



5. Topvalu - TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend



6. M&S Food - Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried



7. AGF - MAXIM - freeze dried coffee



▼同場加映：Starbucks手沖咖啡糖份排名（點擊下圖看清👇👇👇）：