豆腐營養｜食豆腐唔做運動都有「老鼠仔」？！專家教幾時食最有益

豆腐含大量營養成分，而且容易烹調，配搭不同的食材亦依然美味。日本綜藝節目《林修の今でしょ！講座》以豆腐為主題，向專家以及生產豆腐的人請教食用豆腐的貼士、最佳的保存方法等，更列出10種配搭豆腐最好的食物，讓大家在享用美味的豆腐同時攝取到更多營養。



豆腐的原材料為大豆，而大豆則含有豐富的蛋白質、維他命、礦物質，比如：大豆異黃酮、鈣質、大豆蛋白、維他命B1等等。製作豆腐的時候會先將大豆磨爛、煮漿後再進一步搾取豆漿，最後再加入鹽滷成型，其實過程中已經將大豆的營養提取並濃縮於豆腐之中。

凝聚了大豆營養的豆腐可以達到1. 減肥增肌、2. 增強抵抗力和3. 消除疲勞的功效。如果能夠再配合豆腐店主的食用貼士，簡直就是如虎添翼！

豆腐食用貼士

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1. 用豆腐代替肉



在節目《林修の今でしょ！講座》中，豆腐店店主大久保貴章表示自己非常喜歡食豆腐，家中甚至會用豆腐代替免治豬肉，製成「全豆腐」的麻婆豆腐，一日大概會食掉3磚以上的豆腐。其妻子表示，丈夫以前體重大約77公斤，經過一年進食大量豆腐的生活後，現在體重已經回落至64公斤，而且在沒有刻意做運動的情況下，長出了「老鼠仔」。

專家表示，用豆腐代替免治肉能確保身體攝取到足夠的蛋白質，有助肌肉生長。此外，蛋白質也能強化皮膚、頭髮以及血管，是非常重要的營養。而豆腐的脂肪不但比免治肉少，相比起肉類脂肪，豆腐所含有的脂肪更易消化，不會輕易積聚於體內，有減肥的效果。

▼豆腐蛋白質含量排名（按圖 👇👇👇）

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2. 微溫食用



如果想令豆腐吃起來味道更好，豆腐店店主建議將豆腐從雪櫃中取出後在室溫放半小時。如果是配着湯食用的話，可以在飲的時候才把煮好的湯倒在豆腐上。店主指出，豆腐在微溫的狀態下進食更能吃得出大豆的風味。

專家解釋，豆腐的美味之源在於其脂肪。冷凍的時候，豆腐的脂肪藏在豆腐中心。然而稍微經過加熱後，豆腐的脂肪會流出表面，這樣就能更好的吃出豆腐的味道，而且不論是太熱還是太冷，極端的溫度都會減少舌頭對味道的靈敏度，那就沒那麼容易分辨食物的味道，所以微溫狀態的豆腐是最好吃的。

3. 早上食最好



豆腐的蛋白質中大約25%為抗性蛋白，抗性蛋白能1. 吸附腸道中多餘的脂肪並排出體外，2. 抑制糖分和脂肪的吸收以及3. 作為腸道好菌的糧食，從而達到改善腸道健康的效果。由於身體有7成的免疫細胞都在大腸，假如腸道狀態良好，免疫力亦會隨之而提升，有助預防細菌和病毒入侵。

▼同場加映：如蛋白質不足會有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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專家伊藤明子指出，早上進食豆腐能提升抗性蛋白的效果。由於抗性蛋白會成為腸內好菌的糧食，如果能夠在早上攝取抗性蛋白，就能確保好菌在一整天下來都能補充到糧食，所以在早上進食是最佳時機。

此外，豆腐店店主小野田滋提供了一個連專家都大讚的早上食豆腐方法，那就是豆腐撈飯。將豆腐加入白飯，再加入適量的豉油就完成，做法不但簡單方便，專家更表示這樣食能變相減少白飯的攝取量，抗性蛋白亦有抑制血糖上升以及預防動脈硬化的功效。

以豆腐撈飯作早餐能減少白飯攝取量，而抗性蛋白亦有抑制血糖上升以及預防動脈硬化的功效。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

4. 忌浸水



開封後的豆腐如果吃不完你會不會浸水保存？專家伊藤明子表示剩下的豆腐最好脫水保存，由於豆腐中有助消除疲勞的維他命B1為水溶性維他命，如果長期浸水，有可能會流失於水分中，同時會變得沒那麼好吃。

豆腐店東主大久保貴章解釋，市面上的豆腐之所以會加入水分，是為了防止豆腐因為撞擊而散開，其次就是避免豆腐接觸到空氣而變壞，所以經開封的豆腐應該脫水保存。

▼ 減肥食豆腐不怕肌肉流失，也可抑制食慾，到底豆腐還有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

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豆腐搭配排行榜

第1位 銀魚



銀魚含豐富的動物性蛋白質，當和豆腐的植物性蛋白質一同進食非常配合，進一步協助肌肉成長，同時防止肌肉流失。再者，銀魚含豐富鈣質，令牠成為和豆腐的絕配。

第2位 木魚花



豆腐含有豐富蛋白質，所以連帶着構成蛋白質的胺基酸含量也很高，卻缺乏必需從食物中攝取的「甲硫胺酸」。甲硫胺酸是一種必需胺基酸，剛好木魚花含有豐富的甲硫胺酸，能彌補這個缺失，確保身體能攝取到足夠的蛋白質。

第3位 蔥



蔥含有的二烯丙基二硫能幫助身體吸收豆腐的維他命B1，而蔥本身亦含有非常豐富的維他命C，能進一步增加消除疲勞和改善膚質的效果。

第4位生薑：薑辣素有效減肥第5位泡菜：豐富的乳酸菌和食物纖維能提升免疫力第6位秋葵：含豐富維他命C，能改善膚質第7位茗荷：含豐富抗氧化成分，有助改善花粉症第8位納豆：納豆激酶能強化血管並促進血液循環第9位梅：檸檬酸能進一步消除疲勞第10位 辣油：辣椒素能提升新陳代謝

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）