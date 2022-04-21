昆蟲入耳｜蟑螂跑進耳朵怎麼辦？自己動手往深處挖或會弄傷耳膜

天氣逐漸回暖，蚊蟲漸漸猖獗，若是跑到耳朵裡必定會帶來不小驚嚇。貼近的爬動觸感或過於清晰振翅聲響都讓人嚇得六神無主，就怕牠們往更深處去弄傷耳膜。



為什麼蟲子愛跑進耳朵裡呢？遇到這樣的狀況又該怎麼處理才好呢？

為什麼蟑螂總喜歡爬到人的耳朵裡？該如何處理？（按圖👇👇👇）

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蟑螂認為人的耳朵是一個非常適合吃飯和休息的地方。牠們喜歡揮發性脂肪酸的味道，除了麵包、啤酒、芝士等發酵食品會釋放出這種化學物質，人的耳屎也會釋放出揮發性脂肪酸，所以蟑螂非常容易被耳屎釋放出的味道吸引。

蟑螂喜歡待在狹小，溫暖和潮濕的地方，人的耳朵同時滿足以上3個條件。再加上蟑螂喜歡在晚上「出街」，睡覺時人會維持一個姿勢不動，所以蟑螂將目標鎖定在已入睡的人身上。

千萬不要自己動手挖蟑螂

蟑螂一旦鑽進人耳，會在耳道裡來回爬動。人感覺到後，會試圖借助各種工具將其從耳朵裡清理出來。通常會選擇棉花棒或者掏耳勺，使用這些工具可能會將蟑螂在內耳道裡愈推愈遠。狹窄的內耳道和工具的擠壓，常常會導致蟑螂被擠死，這時牠的屍體和體內的細菌就被遺留在了耳朵裡。

和很多人想的不一樣，蟑螂的體表很乾淨，因為牠會花很多時間清理自己的身體。但蟑螂體內確實有很多細菌，如果不小心將蟑螂壓死在耳朵裡，這些細菌會造成人耳的感染。有些人會用鑷子將耳朵裡的蟑螂夾走，這樣比在耳朵裡亂捅要好不少，但是如果操作不當，拖拽蟑螂的時候，被牠腿上的刺割破耳膜，可能會使人喪失聽力。

二話不說看醫生

安全起見，察覺蟑螂鑽進耳朵後，第一件事應該是去看醫生。醫生首先會判斷蟑螂是否還活著。如果牠還活著，醫生會將礦物油滴入耳朵，等蟑螂被殺死後，再將牠從耳朵裡夾出來。由於化學製劑的作用，蟑螂在死前會嘔吐或者排泄。蟑螂的嘔吐物和排泄物裡有很多細菌，讓這些東西遺留在人耳裡，終究不是一件好事，所以醫生把蟑螂夾出之後，緊接著會用一些藥物來清理耳朵。

如何避免蟲子入侵？

妥善整理環境、收好食物不讓其他生物有機可乘。減少生活環境裡的蟲子數量，自然也能降低蟲子入侵耳道的機率，將環境打掃乾淨同時也能提升生活品質。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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