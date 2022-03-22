耳屎｜5種耳垢顏色揭身體健康警號　挖出黑色代表壓力太大？

你常常用棉花棒挖「耳垢」嗎？大家誤以為是耳朵排泄物的，其實可是耳朵的守門員，因此醫師都建議不須頻繁清除。



而你知道耳垢會因身體狀況不同而有所區別嗎？台灣翰醫堂中醫診所在Facebook分享「5種耳屎狀態與顏色」帶來的健康警訊，你是哪一種呢。

中醫Facebook分析「不同耳垢」所代表的意義：（按圖👇👇👇）

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1. 深黃色、量多、耳道癢痛：因風熱侵體，氣候多變而形成。

2. 暗黑色：壓力太大導致耳後分泌過度。

3. 綠色：可能因細菌感染導致耳道發炎。

4. 灰色、濕黏：屬於正常現象，若帶有乾癢皮屑請注意是否為脂溢性濕疹。

5. 黏稠、暗咖啡色：出汗量高，通常發生在體汗較重者身上。

台灣開業耳鼻喉科醫師吳昭寬曾解釋，耳朵的分泌物稱為「耵聹」，耳屎這名詞常讓人誤以為是耳朵的排泄物，其實它可是人們耳朵的守門員，具有清潔、潤滑，以及抗菌保護外耳道的功能。因此，一般醫生都會建議不需太頻繁清除耳垢。

▼耳垢4大作用（按圖了解👇👇👇）

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原則上若出現如耳朵悶塞、聽力輕度障礙、耳朵極度搔癢、甚至明顯惡臭味時，吳昭寬認為民眾可以試著以乾淨且大小適中的耳耙子正確地清除耳垢，若能有家人或朋友協助，看著目標物精準地移除耳垢會更好，當然如果還是不放心也可考慮尋求專業的耳鼻喉科醫生協助處理。

醫師還特別提醒，請盡量避免使用棉花棒清除耳垢，大多數人會使用棉花棒自行挖呀挖，雖然可以清除部分耳垢，但最怕不小心將耳垢往耳道的最深處推擠，尤其是油性耳垢，最後會把耳道填滿，好比在耳道「灌泥漿」一樣，久了會硬化，反而增加清除的難度。

另外，吳昭寬表示，使用棉花棒也要小心避免棉花棒頭掉在耳道裡面，造成後續感染等併發症。他提醒，臨床上除了使用耳垢軟化劑、手工器械精準清除耳垢外，也會使用脈動式洗耳機，可輕鬆將耳糞坑裡的「黃金」清洗得一乾二淨，但該項技術仍得由專業醫師操作，因有些患者的耳朵情況並不適合。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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