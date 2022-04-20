復課｜一文知清中小學快測須知 康復者點安排 附復課限時優惠

復活節假期結束，已陸續有小學於4月19日開始分階段恢復面授課堂，全校師生在每日返校前必須進行快速檢測。首日復課，有學生因做快測而遲到，亦有學生反映並不清楚學校快測安排。本文將為家長解答多項復課安排須知，好讓讀者們盡早為家中學童做好復課準備。



已陸續有小學於4月19日開始分階段恢復面授課堂 (圖片: HK01)

任何人都需要接受快測後才准入校？

復課後教職員及學生每日返學前要做快測，檢測陰性才可上學。學生須在校門前出示快測棒，供教職員檢查後方可掉棄；忘記攜帶快測回校的學生，校方會主動致電家長確認結果，確認結果為陰性後即可上課。

老師在校門外檢查學生的快測紀錄 (圖片: HK01)

到校前忘記做快測會如何處理？

部份學校會安排獨立房間，並提供快測包，讓未有做快測的學生即時進行採樣及等候結果，結果呈陰性即可回到課堂上課。如果學校未能安排在校內為學生進行快測，學校會主動致電家長，即時到校為子女做快測，或直接帶子女回家。換言之，所有未做快測的學生，均不能到教室上課。

部分學校會安排未有做快測的學生即時進行採樣及等候結果 (圖片: HK01)

復課前已康復的學生有何安排？

根據教育局指引，所有教職員及學生康復後的三個月內均不受快測安排所影響；部份學校會為學生派發相關證明，只要手持該證明就不用遞交快測結果。詳細情況因應學校安排而有所不同，建議家長先諮詢學校再作安排。

快測呈陽性點安排？

快測結果呈陽性須馬上通知學校及衛生防護中心。學生需要在24小時內在「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。校方也需每日向政府呈報校內檢測結果。政府將於五月下旬按疫情發展，再檢視需否調整安排。

另外，學校可抽查個案，要求學生覆檢。如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方將安排覆檢。

學校可抽查個案，要求學生覆檢 (圖片: HK01)

學校出現陽性個案就會即時停課？

若全校師生的陽性比率在同一日達5%或以上，衛生防護中心將會研究是否須作出停課安排。如只得少量個案，學校可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的師生，一般都不會被視作密切接觸者。

若全校師生的陽性比率在同一日達5%或以上，衛生防護中心將會研究是否須作出停課安排 (圖片: HK01)

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