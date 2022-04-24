大腸癌｜飲珍奶致腫瘤細胞增生3倍？專家揭1飲品降低罹癌風險

根據台灣國民健康署統計資料，「癌王」大腸癌已連續14年位居台灣人十大癌症榜首！台灣肝膽腸胃科醫師張振榕道出驚人事實，深受台灣人喜愛的珍珠奶茶，竟會讓大腸的腫瘤細胞增生3倍以上。而針對如何降低罹患大腸癌的風險，毒物專家就曾告訴大家「小秘方」，原來，只要每天一小杯乳酪，就能大大降低罹癌風險。



張振榕在《醫師好辣》節目中指出，高糖分飲食對人體健康危害甚大，珍珠奶茶內含的是高果糖和玉米糖漿，而非「糖」。他舉例，曾有研究將大腸癌細胞分別植入2隻老鼠體內，結果發現其中一隻吃素的老鼠體內癌細胞很小，而另一隻每天喝珍奶的老鼠，在幾個月內就過世了。

7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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台灣張振榕醫師表示，在過去的人體實驗中就發現高果糖和玉米糖漿會令大腸癌細胞增生超過3倍以上，即使沒有癌症的腸黏膜，只要一直拿高糖分去養，也會出現癌細胞。他指出，「吃高果糖、高糖，真的會生癌症。」

張振榕表示，珍奶會讓大腸的腫瘤細胞增生3倍以上。（YouTube@醫師好辣截圖）

然而，像珍珠奶茶這樣的甜食卻令人愛不釋手，那麼究竟該如何降低罹患大腸癌的風險呢？台灣毒物專家招名威先前就在Facebook發文表示，根據研究顯示「每天一杯乳酪，就能降26%罹患大腸癌風險」。原來，每天只要一小杯乳酪，不僅可以增加飽足感，補充蛋白質和鈣質，還能提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆等。最重要的是，裏頭的益生菌能幫助身體排出髒東西，進而減少腸胃道裏的致癌物質。

不過，他也提醒，大部分乳酪製品並非「減肥食品」。為了提升口感，還會加入大量的糖，外加本身也是有脂肪和熱量，因此千萬別拿乳酪來減肥；另乳酪也不適合糖尿病患者飲用，否則會陷入糖分攝入過多的風險。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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