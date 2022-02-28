大腸癌｜肥胖飲酒7種人屬高危險族群！留心6大症狀糞便帶血要就醫

大腸癌蟬聯台灣人癌症發生率首位14年之久，大腸癌發生率愈來愈高，尤其全世界大腸癌新增病例一半在亞洲，主因與飲食西化及生活習慣有關。醫師點名7種人是大腸癌高危險族群，若出現排便習慣改變、糞便帶血、體重減輕、裡急後重、貧血、腹痛或腹絞痛，就要特別留意了。



50歲以上大腸癌發生率高達90％

台灣北投健康管理醫院副院長梁程超指出，根據台灣衛福部統計，大腸癌好發50歲以上族群，發生率高達90％，隨著國健署大腸癌篩檢奏效，50歲以上大腸癌發生率逐年下降，但50歲以下族群大腸癌發生率，卻有上升的趨勢，提醒年輕人千萬別輕忽。

7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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3類大腸瘜肉 這種癌化風險高

梁程超表示，大約95％的大腸癌，從大腸瘜肉慢慢轉變為大腸癌，大約需要5~10年，大腸主要功能是吸收水分、形成糞便，而糞便存在相當多的毒素，長期堆積腸道刺激腸黏膜，容易產生細胞病變，造成瘜肉增生，尤其是飲食過多的高脂肪、高熱量食物，更容易長瘜肉。另外，家族史有瘜肉、大腸癌，都會增加瘜肉的發生。

1. 增生性瘜肉

大腸鏡檢查發現瘜肉，半數50歲以上族群，都有增生性瘜肉，好發於直腸、乙狀結腸等遠端腸道，大小約0.5公分以內，癌化風險低、不一定要切除。

2. 腺瘤性瘜肉

95%的大腸癌都腺瘤性瘜肉演變，若透過大腸內視鏡發現有腺瘤性瘜肉進行切除，可有效預防90％大腸癌的發生率。

3. 發炎性瘜肉

常見於腸道反覆發炎的患者，因腸道反覆發炎、腸黏膜修補，造成組織增生形成瘜肉，癌化風險也較低。

▼從屁味看腸道健康（點擊下圖看清！👇👇👇）

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7種人大腸癌高危險族群

1. 肥胖

BMI大於27稱為肥胖，肥胖者罹患大腸癌風險增加30％，減重可降低大腸癌風險。

2. 抽煙

抽煙會增加大腸癌風險。

3. 飲酒

飲酒會增加大腸癌風險。

4. 家族病史

大腸癌家族史會增加2~4倍的大腸癌風險。

5. 發炎性腸道疾病

腸道發炎導致腸黏膜反覆修補，一旦DNA出錯就容易造成大腸癌。

6. 不健康的飲食習慣

高脂肪、高熱量食物攝取過多，如果每天攝取超過100公克的紅肉、加工肉製品，容易增加大腸癌風險。

7. 缺乏運動

缺乏運動的人容易肥胖，也會增加大腸癌風險。

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大腸癌6大症狀

1. 排便習慣改變

部分病人會出現便祕或腹瀉，甚至兩種情形交替發生。

2. 糞便帶血或黏液

大腸經過腫瘤時，會因摩擦而破裂出血，解出帶血黏液狀糞便，有時還帶有腐敗味的組織崩落物，但出血量不多，與肛裂噴出鮮血明顯不同。

3. 體重減輕

沒刻意減肥，體重卻減輕，主因是癌細胞急速擴展，消耗身體養分，甚至掠奪身體其他器官或組織的養分等。

4. 裡急後重

裡急後重是指病人常常覺得有便意，嚴重時一天上十多次廁所，仍覺得有便意、想要排便。

5. 缺鐵性貧血

腫瘤可能已經有出血現象，如果鐵質攝取不足，則可能發生缺鐵性貧血。

6. 腹痛或腹絞痛

右結腸腫瘤可能造成腹痛，右結腸阻塞也可能造成下腹疼痛，如果惡性腫瘤引發穿孔，則可能導致右下腹的局部腹膜炎，甚至闌尾炎。

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