心臟病｜心跳異常、心律不正易被忽視？心房顫動不治療隨時致中風

C先生對工作非常投入，雖然壓力很大，但正值壯年的他並不以為意，沒想到，未滿40歲的他，卻突然中風了。台灣台中榮民總醫院心臟內科李政鴻醫師回憶，C先生當時是因感到手腳無力，所以趕緊就醫，確診為栓塞性中風。經詳細檢查後，發現他有心房顫動，而且還有卵圓孔未關閉的狀況。



C先生平時喜歡踩單車，但是常常在衝刺時感到使不上力，心跳非常快，很不舒服；偶爾也會感到頭暈、胸悶、疲倦，只是休息一陣子後便改善。陣發性心房顫動容易被輕忽的原因就在於，患者平時心跳節律都很正常，但是會在某些時候出現短暫、間歇性的心房顫動，導致心悸等不適。

「我們利用電氣燒灼術治療心房顫動，並把卵圓孔用閉合器關閉起來。」李政鴻醫師表示，「中風的經驗讓他深刻體會到生命的脆弱，對於人生的看法也有些改變。從前都是拼命工作，現在他曉得生命中不是只有工作，必須好好照顧身體，才不會透支健康。我也提醒他，運動不能過度，踩單車不必像從前那麼拼，畢竟運動是為了健康，而不是為了成績。」

提高警覺！心房顫動常無感

心房顫動是相當常見的心律不整，發作時心房的跳動會像顫抖一般，不再規律收縮。根據統計，有四成至六成的患者並沒有症狀，很容易被忽略。

心房顫動常見症狀、危險因子（點圖放大👇👇👇）

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有些患者症狀表現比較輕微，可能是倦怠、全身無力；嚴重一點，會感到胸悶、胸痛、活動會喘；更嚴重的話可能會導致心臟衰竭。心跳非常快的時候，心輸出量變差，患者的日常活動也會受到限制。

心房顫動患者可能毫無症狀，也可能感到明顯不適，臨床表現非常多樣，而且部分患者屬於陣發性心房顫動，時好時壞，李政鴻醫師提醒，大家要提高警覺，偶爾可以摸摸脈搏，若是發現脈搏不規則，要盡快就醫。

使用心電圖便能診斷心房顫動，若是發作較頻繁、症狀較明顯，早期診斷的機率就比較高，如果做檢查時沒有偵測到心房顫動發作，可以做24小時心電圖，甚至是連續7天到14天的長時間監測，有助增加診斷率。

心房顫動不治療，小心中風跟著來

心房顫動雖然是心臟的問題，但是會大幅增加中風的風險，造成嚴重併發症，影響遍及全身，一定要盡早治療。心房顫動可能使心房裏的血液凝結形成血栓，當血栓打到腦血管裏，就是腦中風；根據台灣李醫師臨床經驗，當血栓打到腸子的血管，會造成腸子缺血、壞死，就是腸中風；當血栓打到腎臟的血管，會出現突發性腰痛，就是腎臟中風；當血栓打到四肢的血管，會出現手腳無力、不能動，就是肢體中風。

心房顫動容易導致中風（照護線上授權使用）

由於心跳速度偏快、不規則，可能導致心臟衰竭；根據李醫師臨床經驗，當患者的心臟有其他問題時，若發生心房顫動，可能會造成肺積水、呼吸衰竭等嚴重的心衰竭症狀。

部分患者的心跳不規則、忽快忽慢，如果停頓太久，也可能產生昏厥，容易產生意外，李政鴻醫師說，「若在走路、騎車時突然倒下、失去意識，是非常危險的事情！」

做好5件事，改善心跳過快的問題（按圖👇👇👇）

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及早治療，控制心律、預防中風

心房顫動的治療會朝幾個方向進行，包括控制心跳節律、控制心跳速度、及預防中風。李政鴻醫師解釋，使用抗心律不整的藥物有機會讓心跳恢復正常節律，減少心悸、胸悶、頭暈等症狀，或者盡量把心跳速度限制住，避免心跳速度太快而造成心臟衰竭的症狀。

「心房顫動患者終身都需考量中風的風險。」李政鴻醫師指出，「為了降低中風風險，可以使用抗凝血劑。臨床上會根據患者年紀、性別、糖尿病、高血壓、心衰竭、中風史及血管疾病等，評估整體中風之風險，並給予合適的抗凝血劑，減少血栓形成的機會。」

總括來說，每一個患者都需要考量預防中風的必要性，大部分患者都需要控制心跳速度，還有部分患者需要嚴格控制心跳節律，以避免心房顫動發作。

心臟保養重點提醒（照護線上授權使用）

除了按時服藥之外，日常生活中大家也要注意心臟保養，李政鴻醫師說，「高壓的工作，容易導致心房顫動發作，務必妥善調適工作壓力，該休息、就休息，盡量不要熬夜。」

李醫師提醒，飲食方面要避免高脂飲食、減少精緻碳水化合物、適量鹽分攝取，以降低心血管疾病的風險；而肥胖也會對身體造成負擔，增加心房顫動的風險，建議維持理想體重，並養成規律運動的習慣，每周至少要有150分鐘低至中等強度運動，維持心肺功能。抽煙、喝酒都會增加心房顫動的風險，可以的話要趕緊戒掉。

貼心小提醒

心房顫動是老年人相當常見的心律不整，但是很多患者並沒有明顯症狀，容易錯過治療時機，等到中風發生時，才發現事態嚴重。如果偶爾會感到心悸、頭暈、胸悶、容易喘，或是摸到脈搏有不規則的狀況，就要進一步檢查，即使症狀自動消失，也不能掉以輕心。台灣李政鴻醫師叮嚀，「健康不是唾手可得的，是需要努力維持的，希望大家在工作之餘也要好好過生活，並留意身體發出的警訊，及早就醫、及早治療！」



【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：不到４０就中風，原來是心房顫動在作祟，心臟專科醫師圖文解說】

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