腸胃健康｜3大常見腸胃病成因拆解！中醫教你「摸肚子」消胃脹氣

腸胃疾病是現代文明病，中醫師指出，門診常遇到的，多以胃腸脹氣、胃酸倒流，或是胃及十二指腸潰瘍為大宗。



腸胃的毛病，究其成因，可說是長期以來的不良生活習慣，把腸胃給搞壞的。

▼常見腸胃病（按圖👇👇👇）

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1. 胃腸脹氣：若合併腹痛、血便要小心

台灣昌盛堂中醫診所中醫師施堯鈞表示，胃腸脹氣是比較非特異性的症狀，在很多情況下都有可能出現，較生理性的成因如：一下子吃太快、邊吃邊說話，嚥入太多氣體；或是吃入較容易產氣的食物，如豆類、番薯等；腸胃消化吸收、及蠕動功能不良的患者，消化道排空效率差，也容易累積氣體。

另外，也有可能是跟其他疾病相關，如消化道潰瘍、急慢性胃炎、肝硬化、膽汁鬱積/膽結石、幽門狹窄、腸梗阻、甚至腫瘤等。若脹氣嚴重，且合併腹痛、血便、發燒、嘔吐或體重減輕，建議就醫詳細檢查。

2. 胃酸倒流：不良習慣讓症狀難痊癒

施堯鈞說明，胃酸倒流的機轉，以食道和胃交界處的賁門括約肌鬆弛為主因，而遲滯的胃排空與胃食道之間壓力差增加，也會使逆流更明顯，因此糖尿病導致胃輕癱，或體重過重、懷孕等腹內壓過大的人多為好發族群。

而刺激性食物如：燒烤炸辣、甜食、高油脂的飲食，還有抽煙、喝酒，也會刺激胃酸分泌，加重逆流症狀；另外，不良的生活習慣，如暴飲暴食、宵夜、吃完東西馬上躺下，也會影響腸胃蠕動與打亂神經內分泌的平衡，讓症狀更難痊癒。

3. 消化道潰瘍：胃腸道黏膜防禦被破壞

施堯鈞說，消化道潰瘍依西醫研究，主要跟胃幽門螺旋桿菌感染，及過度使用非類固醇類止痛藥，破壞胃腸道黏膜的防禦修復機制，使胃酸逐漸侵蝕黏膜所引起。而精神壓力、吸煙與酗酒等因素，也會導致胃酸分泌增加、或削弱黏膜防禦，加重潰瘍，延緩組織修復。

施堯鈞直言，胃酸倒流與消化道潰瘍兩者的危險因子雖略有不同，但都包括不良的飲食方式與生活習慣。其實，腸胃的疾病很大一部分，可說是自己「養」出來的。

壞習慣不改，治療效果很有限

施堯鈞提到，中醫在討論腸胃時，多用「脾胃」來概括其功能，臨床上的腸胃疾病，常常就是脾胃升降功能失調的表現。臨床診治上，除了開藥之外，有時還會加上針灸穴道，幫助腸胃蠕動，以及消除脹氣。此外，更重要的是，患者必須調整飲食、生活習慣，包括調適壓力、規律作息、吃飯細嚼慢嚥、避免暴飲暴食、避免刺激性食物、遠離煙酒等。畢竟藥物與針灸只是輔助，如果習性不改，任何醫療都很難達到治癒效果。

躺著「畫圓按摩」肚子，消胃脹氣、緩解腸子痙攣

若遇到一般腸胃不舒服，施堯鈞建議，可試著透過按摩肚子的方法處理：用手掌輕輕貼著肚子（不可以用力壓），在肚皮上緩緩大圓、小圓的繞，牽引皮膚滑動，讓皮下組織帶動肌肉、腹膜、跟相連的內臟結構網絡漸漸鬆解，可以改善深層的循環，讓腸子開始動起來。

此方法推薦給腸胃不好的人，在飯後可以躺著、屈膝，輕按自己的肚子，有解消胃脹氣、緩解腸子痙攣痛，促進腸胃正常蠕動的效果。

▼改善腸胃問題穴位（按圖👇👇👇）

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