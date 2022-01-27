新冠肺炎｜防Omicron一定要戴N95？醫生分享3方法強化口罩防護力

Omicron病毒全球肆虐，連香港、台灣也淪陷。外媒報導，一個外科口罩不足以抵擋Omicron，建議戴上N95囗罩才有效。但真的一定要用N95囗罩嗎？



以下台灣重症醫師教你不戴N95口罩也能抗病毒的技巧。

▼強化口罩防護力！3方法學起來👇👇👇

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台灣疫情又起，醫師也再次提醒戴口罩防疫的重點。台灣的胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，一般N95囗罩是保留給防疫人員和醫護人員使用，一般民眾想強化口罩防護力，只要運用一些小技巧即可，不一定要用到N95囗罩。

1. 使用2層「不同種類」口罩

黃軒表示，使用2層不同種類口罩，內層用醫療口罩，外層用布口罩，此目的是改善口罩密合度，確保在做任何動作時，口罩都可緊貼臉部。此外，戴上2層不同種類且不同順序的口罩，可「阻擋和N95囗罩一樣多的病毒，且比N95更耐戴」。他也強調，戴上雙口罩是有效方式，但戴錯順序則「無效」！

黃軒指出，真正在實驗使用的2層口罩，不是隨便戴上2個醫用口罩，而是要「1個醫用口罩＋1個布囗罩」，且醫療口罩和布口罩都要有3層構造；而實驗結果也顯示，這樣的戴法，不僅增加口罩密合度，也有效降低96.4％傳染性的氣溶膠。

2. 在口罩雙旁打結

若你堅持只使用一個口罩，也有小方法可增加防護力。黃軒引述美國CDC發布指引，在口罩兩邊的角，在耳旁打結（固定在口罩上的地方），然後將口罩戴上並弄平，以最大程度減少側面間隙，增加口罩密合度。根據實驗，如果兩人都使用在醫療口罩雙旁打結，可有效降低95.9％傳染性的氣溶膠。

▼美國CDC口罩教學（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 口罩固定器

裝置口罩固定器（Mask Fitter）在醫療口罩上，可以有效降低「≥90％」傳染性的氣溶膠。

2種人戴兩層口罩要注意

黃軒也提醒，要戴多層口罩，以下2種人要注意：

1. 免疫低下、重病者

一層醫療口罩再加一層布口罩，防禦力確實可能會增加，只是2層口罩容易悶熱，裡面的醫療口罩如果潮濕，又沒有及時更換，恐怕會影響防病毒效果，免疫低下及重病者，甚至還易孳生更多細菌感染。

2. 心肺患者

戴多層口罩，對於心臟衰竭病患、慢性肺患者，恐會影響呼吸，因為2層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而更糟。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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