癲癇發作｜恍神健忘未必是失智　生活注意4點　12項情況自我檢測

一般人對於癲癇的刻板印象，往往是忽然倒在地上，眼神上吊、口吐白沫、四肢抽搐。但除了全身性抽搐之外，也有一些「安靜」型的癲癇，例如：發呆、失神，或是短期內突然有心智功能惡化、人格改變等情形，讓人誤以為是罹患失智症。



「醫生，我的爸爸這幾個月突然記憶力很不好，講話總是胡言亂語！」

「我的爸爸是不是得了失智症？」

面對長者突然發呆失神、胡言亂語，常被解讀為罹患失智症、身心症，但其實可能「癲癇」在作怪！

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台大醫院神經外科主任張楷杰表示，雖然記憶力不好是老年人失智的常見表現，但短期內造成心智功能下降的原因有很多，癲癇也是長者心智功能惡化或人格改變的原因之一。

癲癇患者不一定會抽筋抖動，也可能以智力或情緒問題表現，譬如發呆、失神，或是短期內突然有心智惡化、人格改變等情形。有些人是晚上會異常驚醒，有些人則有短暫異樣感覺，包括閃光、異味、或腹部有一股氣往上衝的感覺。

見「鬼影子」竟是癲癇發作，藥物治療可改善

他甚至曾在門診遇到狀似「中邪」的女病患，40歲的她既無不良嗜好、也無慢性病，卻開始嗜睡，清醒時則有混亂、無法溝通、甚至不認識家人的狀況。

住院時，她常自行拔除注射針，卻不記得做過這件事；也曾半夜漫無目的繞行病房，並自述看到很多人，但現場明明只有兩位護理師。

經過核磁共振檢查，確認她罹患邊緣性腦炎以及癲癇，使用抗癲癇藥治療後已恢復生活自理，藥物也持續減量中。

張楷杰指出，癲癇患者也有極大機率同時合併情緒與睡眠問題，需要專業門診的評估與治療。而若是藥物治療困難的患者，則可考慮手術治療。

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飲食生活避開危險因子

他也建議，癲癇患者最好能在飲食生活、居家環境、在外交通與運動等方面避開危險因子，包括：

1、飲食與生活：避免菸、酒與咖啡，洗澡採淋浴、不泡澡。看電視距離2公尺，睡眠要充足；服用其他藥物要當心，也要避免發燒狀況。

2、居家環境：盡量降低床的高度，避免使用玻璃與陶瓷器皿，室內稜角也須注意，避免癲癇發作時受傷。

3、交通：搭乘大眾交通工具，等車時最好離開月台邊緣，以免突然發作導致傷害。另交通部已放寬癲癇患者考駕照規定，考取者每2年須定期提供醫師診斷書更換駕照。

4、運動休閒：避免攀岩等危險運動，另游泳時也要選擇有救生員的場地。

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12種情況自我檢測癲癇

●曾發生抽搐的動作

●全身或一部分身體突然無法控制，產生抽動、抖動、或停止正在做的動作

●突發的意識狀態改變，或無法控制的恍神

●比其他人更常做白日夢或雙眼放空

●看到閃光燈、打電動、閃爍的燈光、或太陽光時會產生異樣的動作或感覺

●剛睡醒時（早上或午睡），曾發生無法控制的抽動、頓呆、手中的物品突然掉落或飛出

●無法控制但是反覆發生的動作、感覺或事件

●睡到一半突然起來嘔吐、驚嚇、或有激烈的活動

●短暫性的混亂、躁動

●短暫性的功能喪失，例如溝通、器物使用、或其他心智能力

●近期快速的心智功能下降

●近期發生的幻覺、妄想、情緒或行為改變

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