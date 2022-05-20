卵巢癌｜55歲主婦經常胃脹氣竟確診患癌！醫盤點8症狀5高危患病群

台灣58歲李太太時常出現下腹悶、吃東西也容易脹氣，儘管未曾影響日常生活，但因有卵巢家族史，還是讓她相當擔心，會不會不是胃脹氣而是罹癌？結果經骨盆腔磁振造影檢查，發現下腹部子宮左側附近有囊腫樣腫塊，大小約10厘米，合併些許腹水，進一步檢查確定罹患卵巢癌。



卵巢癌好發停經後或55至75歲婦女 5大危險因子要注意

台灣北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，卵巢癌好發停經後或55歲到75歲間婦女。目前已知危險因子包括未曾懷孕過、較晚生育或較晚停經、曾患有乳癌、以及有卵巢癌家族史。

卵巢癌高危人士👇👇👇

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台灣沈彥君醫師也提醒，卵巢癌發生率雖然不高，但若有家族病史、不曾懷孕、且年齡已達50歲以上女性朋友，就得特別小心，一定要主動為自己提早安排健康檢查，爭取更多機會發現早期卵巢癌或是癌前病變。

卵巢癌素有「婦女隱形殺手」稱號，且死亡率較高；主要原因為不易發現，且合併的不適症狀容易與其他疾病混淆。沈彥君指出，卵巢大小約杏仁般尺寸，位處於骨盆腔深處，卵巢癌腫瘤往往進展至10、20厘米左右才開始出現症狀，或產生腹水、腫瘤破裂、扭轉產生腹痛就醫才被發現。

卵巢癌症狀與腸胃、泌尿道症狀類似

沈彥君說明，卵巢癌發生症狀時也容易因腫瘤壓迫或癌細胞剝落產生腹脹、脹氣、噁心、易飽足感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，以至於讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌期別可能已發展至第三期或第四期。

目前針對卵巢常見檢查包括骨盆腔超聲波、血液腫瘤標記CA125，若擔心骨盆腔超聲波對卵巢有偵測限制，也可考慮再加上骨盆腔零輻射磁振造影（MRI）檢查。

沈彥君補充，卵巢癌與大多數癌症相同，只要及早發現5年預後仍有很高存活率。第一期卵巢癌5年存活率可達90%、第二期癌症已擴散至骨盆及其他器官5年存活率約70%、第三期存活率驟降至39%、第四期癌症可能已轉移到肝、肺、腹膜或骨頭，5年存活率僅餘17%。建議40歲以上女性朋友每年應定期進行婦科、骨盆腔檢查，高危險族群可提早到30歲每半年至1年定期檢查。

▼卵巢癌症狀（按圖看清👇👇👇）

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