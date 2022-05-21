すき家｜12款丼飯卡路里大公開！營養師推３招食用貼士配搭

撰文：劉淑文
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すき家（SUKIYA / 食其家）的多款丼飯吸引不少人潮聖，但熱門的丼飯款式又有多少卡路里？有營養師指，大部份丼飯也有分小盛、中盛、大盛，甚至是特盛，因為碗比較大，中盛以上的飯款卡路里更會超出一餐的攝取量，需多加留意。

「丼」是日文「碗」的意思，泛指飯碗中放有一大塊肉、蝦或各式配料的家常料理。註冊營養師劉嘉豪Jim近日分享すき家丼飯的熱量資料，他解釋以一大碗的米飯量，可能會過多，只要中盛以上就隨時超過一餐的攝取量。

▼12款丼飯熱量知多啲（按圖👇👇👇）

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牛丼：733（小）、798（中）、966（大）、1176（加大）

溫泉蛋牛丼：817（小）、882（中）、1050（大）、1260（加大）

香葱溫泉蛋牛丼： 843（小）、909（中）、1076（大）、1286（加大）

三式芝士牛丼： 911（小）、976（中）、1144（大）、1354（加大）

泡菜牛丼： 761（小）、826（中）、994（大）、1204（加大）

鰻魚丼：671（中）、817（大）、1049（加大）

鰻魚溫泉蛋丼： 755（中）、901（大）、1133（加大）

鰻魚牛肉丼： 880（中）、1026（大）、1258（加大）

溫泉蛋咖喱 ：836（小）、967（中）、1185（大）、1317（加大）

牛肉咖喱 ：961（小）、1092（中）、1310（大）、1441（加大）

炸雞咖喱 ：997（小）、1128（中）、1347（大）、1478（加大）

豪華三重奏咖喱： 1223（小）、1354（中）、1572（大）、1704（加大）

健康配搭+食用貼士知多啲

Jim續指，最理想一餐的攝取量是500至600卡路里，所以小盛的份量會更為適合。而他指，部份丼飯可能只有少量或無蔬菜，建議可加配燙青菜，以攝取更多膳食纖維。他也分享了數款配搭。

1. 蔥溫玉牛丼（小盛）
2. 牛丼（小盛）
3. 秋葵牛丼（小盛）

他又指，若是平時吃大量飯的人，若調整至小份量，初期可能很快會感到肚餓，建議加配一份青菜、味噌湯，並採取先喝湯、再吃青菜、最後吃主餐的順序，飽足感會維持比較長的時間。

▼同場加映：15款炸物熱量排名（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：Five Guys漢堡包及熱狗的熱量排名 (由低至高)（按圖👇👇👇）

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