滷水鴨｜8大部位熱量你要知　冬天食鴨肉粥利尿消腫仲有咩功效？

滷水鴨是港式打冷必備食物，但其實吃不同部位所攝取的卡路里也不同。有台灣營養師分享其熱量，表示鴨肉富含不同營養素，「鴨肉滋五臟三陰，清虛勞之熱，補血解水，養胃生津。」其中的功效更不能不知！



台灣註冊營養師高敏敏在facebook個人專頁撰文分享，指出鴨肉富含營養，更列出滷水鴨不同部位的熱量。

▼滷水鴨不同部位的熱量（按圖👇👇👇）

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1. 鴨胸 (1份40克) 90.8 卡路里

2. 鴨翼 (1隻50克) 88.15 卡路里

3. 鴨肝 (1份50克) 64 卡路里

4. 鴨血 (一塊100克) 29 卡路里

5. 鴨腿 (一隻135克) 381 卡路里

6. 鴨掌 ( 一份50克) 57 卡路里

7. 鴨腸 (一份100克) 94 卡路里

8. 鴨腎 (1份34克) 33 卡路里



鴨肉營養與雞肉差不多？

高敏敏續指，鴨肉營養價值很高，不但富含維他命B群、維他命E，而且更有蛋白質及高量鐵、銅、鋅。而鴨肉脂肪含量相對偏低，較均勻分布於全身各組織中，其脂肪酸主要是不飽和脂肪酸、低碳飽和脂肪酸，易於被人體消化。她建議一成人每日食用份量為1.5個手掌大小及厚度。

▼鴨肉營養、功效知多啲（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師關應春指，鴨肉味甘、性微寒，亦有以下６大功效。

1. 清肺止咳

2. 滋陰補血

3. 養胃生津

4. 利水消腫

5. 健脾化濕

6. 補益虛損



對於陰虛體弱、水腫、慢性腎炎、營養不良、小便不利的人士也適合食用，惟感冒患者、慢性腸炎者，因著涼而引起的不思飲食、腹部疼痛、腹瀉、腰痛、痛經等人士盡量避免食用，免得加重病情。

關應春指，在冬天吃粥也不錯的選擇，她也推薦以下2款以鴨為主材料的粥食。

▼鴨粥食譜（按圖👇👇👇）

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鴨肉粥



功效：補虛養陰、利尿消腫；適用於虛熱咳嗽，水腫，慢性腎炎等症

材料：鴨肉100克、糯米100克、生薑、豆豉 各10克、鴨油適量

做法：先將鴨肉洗淨後切成塊，取生薑、蔥白切成末；糯米洗淨備用；鍋內加入適量水燒開；放入糯米、豆豉、鴨肉塊、蔥薑末、鴨油；再加入食鹽；文火煮成粥後，加入調味料即可。

鴨汁粥



功效：適用於因肺腎不足，氣化不利而引起的水腫病等患者

材料：白米50克、無鹽鴨湯適量

做法：先將白米清洗乾淨；鍋內加入適量清水燒開，放入白米；待粥煮成七八成時；放入鴨汁調勻；之後再略煮成粥時即可食用。

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