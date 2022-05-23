猴痘｜流出非洲蔓延歐美恐席捲全球？與天花同家族 死亡率有幾高?

原本僅在非洲流行的猴痘（Monkeypox），近期陸續在歐美多國蔓延，歐美已暫錄得約百宗病例，外界憂慮全球恐再掀起如同新冠肺炎般的新一波疫情。



非洲過去曾有不少兒童染上猴痘。（WHO）

世衞：猴痘傳播風險不及新冠高 難成大流行

本港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，日前在新冠疫情記者會上指，正密切注視歐洲疑似爆發猴痘，初步評估對香港風險低。

他引述世衞資料指，今次爆發主要影響年輕男士，有部份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損，因此世衞懷疑因性接觸傳播，會密切注視情況。他表示，現時香港有港口衞生措施，如有病徵便要入院，並已通知醫管局，雙方會保持聯絡，他強調中心有能力檢斷到個案。

而世衞上周五（20日）亦緊急開會討論猴痘對全球威脅，認為夏天臨近，各地派對及聚會增多，屆時會有更多個案，但稱猴痘傳播風險不及新型冠狀病毒般高，相信猴痘不會引發如新冠病毒的大流行。

目前至少已有15個非猴痘流行國家向世衞通報實驗室確診病例和疑似病例，包括多個歐洲國家、美國、澳洲和加拿大，以色列、瑞士和奧地利則是最新通報病例的國家。

▼猴痘知多啲（按圖👇👇👇）：

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猴痘：圖為美聯社發布日期為2022年5月20日的照片，顯示1997年剛果民主共和國一名猴痘病人的手部皮膚狀況。（AP）

各國猴痘患者多為性小眾男性 聯合國憂污名化

由於各國通報的多宗猴痘病例被認定為同性戀者、雙性戀者，或與男性發生關係的男子等，對此世衞（WHO）表示正在對此進行調查。而英國衞生安全局（UKHSA）首席醫療顧問Susan Hopkins表示，預料病例近期將持續增加，且會在更廣泛的族群中發現更多病例。她特別呼籲同性戀者和雙性戀男子注意症狀，表示英國和歐洲有「顯著比例」的病例來自這個族群。

不過美國疾控中心則表示，猴痘尚未被確認為一種性傳播疾病，但它可以通過與感染者的體液、衣服或床單的密切接觸傳播。

而本港呼吸道系統專家梁子超表示，猴痘與天花同屬正痘病毒屬，暫時未證實是經由性接觸傳播，但不排除其可能性。對於原本只在中非及西非地區流行的猴痘，近期傳播至非洲以外地區，他相信與各國放寬社交距離措施，社交活動密度及跨國旅游人口增加有關。加上各國現加強對病毒的監察，使病例逐漸浮現。不過，他亦強調現時流行的品種為西非較溫和的猴痘品種，故市民毋須太擔心。

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）亦提醒，近日爆發的猴痘病例有「很大一部分」發生在男同性戀、雙性戀和其他男男性行為者身上，但最可能的傳染途徑是與猴痘患者有身體接觸的人，強調任何人都可能受到影響，批評外界部份有關猴痘報道「強化了恐同和種族主義的刻板印象，加劇污名化」。

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美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

猴痘症狀似天花 死亡率達10%

據本港衞生防護中心資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」。

人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非。

病徵



症狀與天花相似，但病情較輕微。潛伏期一般介乎5至21天，但通常為6至13天。而在感染猴痘後的數天，患者首先會出現以下症狀：

．發燒

．劇烈頭痛

．肌肉痛

．淋巴結腫大

當患者發燒後約1至3天，其口腔內出現潰瘍，身體其他部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩周內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1%至10%之間，較達30%死亡率的天花為低。

傳播途徑



當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

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治理方法



本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而梁子超醫生則表示，市民使用經「改良後」的牛痘疫苗，或使用抑制猴痘的口服藥，相信問題不大。

預防方法



為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方應該：

．避免與病人或動物接觸

．在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，並在完成程序後洗手

．徹底煮熟所有動物產品方可進食

．如有任何可疑病徵，應及時求醫