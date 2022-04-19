補鋅｜缺鋅易脫髮免疫力變差？8種天然食物補鋅 50歲以上更需要
撰文：健康2.0
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容易疲累？老是掉頭髮？免疫力差常常感冒？記憶力衰退？小心是身體鋅含量不足！台灣三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，許多民眾認為只有男生需要補充鋅，但其實鋅會從人體各處流失，不論男女都會缺乏鋅！
高銘鴻說明，身體若缺乏鋅會出現容易疲勞、落髮、傷口癒合慢、免疫功能變差、皮膚長濕疹、大腦認知功能變差、掉肌肉、影響生殖機能等症狀，呼籲民眾補充鋅含量，增強免疫防病變。
8種天然食物補充鋅、4類人最需要補鋅（按圖）
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根據台灣國民健康署建議，男性每日鋅攝取量為15毫克，女性則需要12毫克，上限是35毫克，過量對身體會有反效果。高銘鴻補充，民眾可從天然食物中補充，以每100克食物來說，生蠔的鋅含量有78.6毫克、小麥則有14.95毫克、牛肉為12.3毫克、豬腳11.03毫克、蛤蠣10.9毫克、南瓜籽10.3毫克、堅果5.6毫克、黑朱古力3.3毫克等。
4類人最需要補鋅
1.懷孕哺乳
高銘鴻說，懷孕中以及哺乳的女性非常需要鋅。鋅可以幫助胎兒和嬰兒發育。
2. 男性
高銘鴻說，男性攝護腺肥大情況非常普遍，因此提早預防相當重要，鋅可以改善生殖機能、預防攝護腺肥大、強化肌肉等。
3. 50歲以上
隨著年紀漸長，身體肌肉流失速度會加快，免疫力也會衰退，因此鋅的補充更為重要。
4. 素食者
高銘鴻補充，由於蔬果中鋅含量較少，建議素食者可以由豆類或雜糧飯中補充，也可以考慮錠劑補充品。
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