新冠肺炎｜多吃三文魚降身體發炎現象？營養師教你吃出日常免疫力

值此疫情期間，不少人希望能靠日常飲食來增加免疫力。也許你常聽說可吃三文魚等海鮮，如果你不喜歡海鮮，營養師也可以提供你大量的蔬菜來提升免疫力。



台灣營養師余朱青表示，疫情期間除了勤洗手戴好口罩之外，我們也可以吃一些天然食物，來增加免疫力。

▼吃出日常免疫力（按圖👇👇👇）：

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像是台灣盛產的番薯富含維他命A，對保護皮膚有幫助，而皮膚佔了我們人體最大的面積，是對抗外面病菌的第一道防線。以100公克的紅肉番薯來說，維他命A約有10,491 IU，「好吃又有營養價值」。

同時皮膚是身體的第一道防線健康，可以阻止細菌、病毒入侵人體。台灣營養師余朱青也建議，深綠色蔬菜也是增強免疫力很好的食物，像是西蘭花營養豐富，就含有維他命A、B雜、C、E及等多種礦物質，這些成分都是提供免疫系統運作的重要成分。紅色、橘色蔬菜，像是紅蘿蔔、南瓜、甜椒，含有大量的β胡蘿蔔素，進入人體後會轉化成維他命A，這些可以幫助黏膜及皮膚健康。另外還可以增加免疫力的是茶，茶中的茶胺酸有助增加免疫力，不論是在紅茶或綠茶，含量都很豐富喔。

喜歡吃海鮮的民眾有福了，台灣營養師余朱青表示吞拿魚、三文魚、秋刀魚、鯖魚等；這些魚類富含omega-3脂肪酸，可以降低身體發炎現象；還有香菇富含維他命D、膳食纖維、硒……等，其中的香菇多醣體能提升身體抵抗力與免疫力。

營養師余朱青表示，乳酪除了可以改善胃腸道健康，裡面的成分對於增加身體免疫力也不錯，像是維他命D。還有「鋅」也是可以加強抵抗力的重要礦物質，而牛肉當中就含有豐富的鋅，適度攝取對於提升抵抗力有好處。最後是富含維他命C的水果也是增加免疫力的好食物喔。維他命C會讓身體製造與免疫功能有關的干擾素，讓人體免疫力維持在正常值。像是木瓜、奇異果、士多啤梨等水果都不錯。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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