養生｜浸腳4大好處改善失眠提升免疫力　中醫教這樣泡可緩解經痛

腳是支撐人體重量的重要部位，大部分人會泡腳多半是氣溫下降手腳冰冷或過於勞累，想放鬆代勞一整天的雙腳。台灣中醫博士樓中亮指出，泡腳不僅僅只能用於改善疲勞而已，泡腳也是中醫的治病方法之一，經常泡腳可以達到臟腑保健的效果，如改善經痛、助眠、強心以及提升免疫力。



台灣樓中亮醫師在Facebook中指出，泡腳之所以對身體好是因為腳底是各種經絡起止的匯聚處，也分布著60多個穴位與人體內臟、器官相連接的反射區，所以，經常泡腳可以有效舒筋活絡，促進血液循環，有時可以根據狀況加入中藥包來調理。

泡腳4大好處（按圖👇👇👇）

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樓中亮指出，泡腳主要能改善中下焦的問題，也就是肝膽腸胃腎婦科方面的毛病，因為人的肝經、脾經與腎經，皆起於下焦，透過泡腳的方法，藥物可以直接進入經絡。因此，泡腳除了舒緩疲勞之外，還有以下4個好處：

1、改善失眠

溫熱的刺激能傳到中樞神經系統，使中樞的興奮和抑制有序，進而促人入睡，提高睡眠品質，若能加入150克白醋更好。

2、紓緩經痛

泡腳能暢通血氣、溫通經絡，對於改善虛寒、氣滯、血瘀所引起的經痛有相當不錯的助益。

緩經痛足浴方：

將小茴香400克煎水去渣後，加入約40度溫水，浸泡雙腳30分鐘，每日1次，可以改善經痛。

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3、提升免疫力

每天睡前泡腳10分鐘，水溫40度左右，若天氣冷時可41-42度，泡到額頭微微出汗，有助養陽氣。

4、強化心血管功能

腳泡在溫熱水改善雙腳的血液循環狀況，讓腳部血管擴張，進而讓原本因距離心臟較遠、血液循環較差的雙腳血流阻力降低，提高血流速度及流量，改善全身血液循環。泡完後可輕搓腳底約50-100下，對心血管疾病的改善有幫助。

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5大注意事項

樓中亮也提醒，泡腳雖然簡單，但仍有一些地方要注意，才能讓泡腳發揮最大效果：

1、時間約10-20分鐘，不建議過久。

2、水溫不能太熱，最好是38度至41度的溫水。

3、剛吃飽飯的半小時內或覺得飢餓時都不宜泡腳，此時泡腳會影響胃部血液的供給。

4、泡腳的水一般淹沒腳面即可。

5、最好使用木桶，才有保溫的效果，用塑膠桶水容易變冷。



3種人泡腳要注意

因為並不是每個人都適合泡，患有某些疾病的人更需要注意時間與泡的位置，例如，有腳氣問題或足部發炎、受傷、燙傷者不宜泡腳；糖尿病患者的末梢神經不能正常感知外界溫度，因此要注意水溫不可過熱；心臟病及低血壓的人要注意會有暈倒的情況發生。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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