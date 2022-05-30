性功能｜喝紅酒、綠茶可改善早洩困擾？不想吃藥必學3招防早洩

早洩是男性心中永遠的痛，快槍俠更是讓人難以啟齒，甚至諱疾忌醫。



外電報導，西班牙研究發現，使用含槲皮素的膳食補充劑，可以延長近77秒才射精，而紅酒、洋蔥和綠茶都含有豐富的槲皮素，或許可透過食物補充改善早洩困擾；不過台灣醫師認為，飲食沒法真正改善早洩，就算做成食品補充劑效果也很有限。

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英國每日郵報報導，西班牙研究發現，早洩男性服用含有槲皮素（68.65毫克）和貫葉連翹（433.64毫克）的補充劑，可以多撐近 77 秒才射精，不過這項研究只有12名受試者，年齡介在27至58歲之間，他們都有至少六個月的戀愛關係。治療前平均可持續69.6秒才射精，但服用補充劑12週後，平均時間增加到146.4秒，該研究聲稱，沒有報告任何不良反應，且因槲皮素是一種在紅酒、洋蔥和綠茶中發現的植物素，有助於改善早洩男性在床上的表現。

該研究最初發表在去年11月的性健康虛擬會議，並且投稿到今年5月的性醫學期刊，不過尚未通過同儕審查。

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早洩定義有3項 你中了嗎

根據國際性醫學學會發佈的早洩定義，包括：生殖器進入陰道前或進入陰道後1分鐘內旋即達到射精、有射精感覺時無法自主控制或延遲、以及因為這樣的射精障礙，導致負面的個人影響。

台灣義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，早洩是因為神經傳導太快，導致一刺激就射精，美國和台灣目前都只有一款藥物可以治療，不過沒有台灣健保給付。藥物機轉是讓神經傳導慢下來，達到延遲射精的效果。以台灣11家醫學中心的試驗結果來看，可延長3～4倍射精時間，有效率達8成。

不想吃藥 你可以這樣做

王起杰說，食品補充劑不用衛生單位許可，效果相對較差，目前沒辦法透過飲食改善早洩。他建議，如果不想使用藥物，只能透過三種行為治療來改善早洩問題：

1. 放鬆法：深呼吸，放鬆心情再「提槍上陣」，過程中避免神經緊繃

2. 中斷法：快到達高潮前先中斷，緩和1分鐘後再繼續

3. 擠壓法：快射精時以手掌按緊龜頭，等性興奮消退再繼續



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