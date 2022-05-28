骨質疏鬆｜營養師揭鈣質5大功能推薦補鈣食物　謹記挑選鈣片3要點

許多長輩會選擇補鈣預防骨質流失！台灣營養師王證瑋表示，鈣是人體必需的礦物質，屬於巨量礦物質之一，不僅有助於骨骼健康，同時也是身體其他組織器官的小幫手。



不過根據調查發現9成以上成人都有缺鈣危機，實在不可不慎！

鈣質5大功能、7大天然食物補充鈣質（按圖👇👇👇）

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1️. 維持骨骼健康

成長期到成年，骨骼建造都需要鈣幫忙。台灣營養師王證瑋說明，攝取足夠鈣質是維持成年骨密度關鍵，鈣質若攝取不足，骨骼會變得更薄、更脆、更容易骨折。

2️. 調節肌肉與心臟收縮

鈣能幫助肌肉收縮，鎂幫助肌肉放鬆，兩者可讓肌肉正常收縮，維持運動成效。此外鈣與鎂互相搭配，可讓心臟跳躍出和諧樂章，循環順暢。

3️. 血液凝固的小幫手

鈣在血液凝固中扮演關鍵作用，在受傷時引發一連串凝血過程，其中血小板為磚、凝血因子如水泥，兩者一起填補傷口，而血液中的鈣離子扮演著凝血因子的角色，缺鈣易導致凝血異常。

4️. 強化牙齒

鈣是牙釉質的一部分，牙釉質主要成分為鈣和磷的無機物，成長期鈣質攝取足夠，牙齒發育就好。

5️. 降低經前症候群（PMS）

鈣能穩定肌肉神經系統，足量的鈣能減輕PMS疲勞、情緒不佳、腹脹和對食物慾望。

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7大天然食物補充鈣質

王證瑋指出，7至9歲每日建議鈣攝取量為800mg、10至12歲為1000mg、13至18歲為1200mg、成人則為1000mg。民眾可多補充富含高鈣的食物，如芝士、牛奶、乳酪、乳酪飲品、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐等，都是很好的來源。尤其是一杯牛奶240c.c約等於兩片芝士，喝下一杯牛奶就攝取到240mg鈣質。

出現這些症狀代表你缺鈣（按圖👇👇👇）

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挑選鈣片3要點

1️. 補鈣同時需要維他命D

維他命D可促進小腸吸收鈣、增進骨骼礦化、維持骨骼的健康。

2️. 鎂是造骨小幫手

鎂可幫助維他命D代謝轉化為活化型維他命D，幫助鈣吸收，此外鈣、鎂共同建造骨骼。

3️. 護骨本還需維他命K

維他命K可活化骨鈣素，有助於提高骨骼強度和降低骨折風險。

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