心臟衰竭｜疲累易喘、水腫皆為徵兆　除控制鹽攝取量　要留意2點

走路常常喘不過氣、甚至連話都無法一口氣說完，容易疲累、水腫，這些都是心衰竭的病癥之一。心衰竭好發於高齡市民，也有近3成是青壯年族群，醫生提醒40歲後有發生類似症狀，千萬別輕忽。



改變飲食讓生活慢下來

設計師張先生長期不健康外食，再加上體重高達104公斤，過度肥胖導致罹患心衰竭。在台灣羅東博愛醫院舉辦的心衰竭病友會上，張先生分享自己已經學會讓生活慢下來，並且改變了飲食習慣。

他說，自己三餐控制水份和鹽份總量，留意飲食的營養成分，從104公斤瘦到91公斤，「罹病，是身體要讓你知道他的底線。」他正面看待疾病、更開始重視養生。

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減重讓心臟狀況漸好轉

而宜蘭李小姐則是因為胃痛急診，才意外發現罹患心衰竭。她說自己生產後常常感到走路會喘不過氣，一段話都無法講完，幾乎無法抱孩子，而且枕頭要躺很高才能睡得着，卻始終找不出原因。

原本以為是體重過重、缺乏運動才會這樣，但某次因胃痛急診，照了X光才發現心臟肥大，轉介至心臟血管內科後，才發現罹患心衰竭。

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患者留意水份鹽份攝取

台灣羅東博愛醫院醫生陳韋成表示，李小姐會出現心衰竭，是屬於產後的心肌病變，和泌乳激素升高有關，透過藥物將激素控制在正常值後，配合體外反搏治療（EECP），加上飲食和體重調整，心臟狀況已經逐漸好轉。

羅東博愛醫院營養師陳姿伶則說，心衰竭患者常出現容易疲累、容易喘和水腫狀況，比一般人更需要留意水份和鹽份攝取，每天補充的水份不能超過1200毫升，3天內體重若增加超過2公斤就要特別注意。

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