蛋白質｜高蛋白飲食傷腎？一天最多吃多少？營養師揭2種人要注意

健身風氣持續盛行，許多人為了要練出健美的肌肉、修補運動後受損的肌肉與神經，經常會額外補充蛋白質，你一定聽過「小心，高蛋白飲食傷腎」、「蛋白質吃太多會洗腎」諸如此類的說法。



蛋白質是人體的必須營養素，但不同生命期、某些疾病或是特殊生理狀態下，可能會需要增加或減少蛋白質攝取量，然而每個人的身體狀況不同，需求量當然也會不同，要攝取多少蛋白質最好先詢問醫師、營養師，綜合多方因素考量，規劃屬於你的飲食建議。

蛋白質功能有哪些？誰不可以吃高蛋白飲食？（按圖👇👇👇）

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1. 提供熱量

2. 建構組織

3. 修補肌肉

4. 維持體內酸鹼平衡

5. 協助營養素運輸

6. 構成酵素、激素和抗體

7. 維持免疫力



想長肌肉不單只靠高蛋白！你該「這樣」做

飲食和運動兩者都必須兼顧，雙管齊下效果才會好！

過去認為吃夠蛋白質就會自動長出肌肉，這觀念其實是錯誤的，除了足夠的蛋白質攝取，還要加入額外的阻力訓練如彈力帶、啞鈴等，透過正確的鍛鍊，除了可以將吃進來的材料轉換為肌肉，還能增加骨質密度，預防骨質疏鬆，提升生活品質。

高蛋白飲食到底會不會傷腎？

健康成人蛋白質需求建議量為1 g/kg/day，燒燙傷、洗腎、重症、手術前後等，特殊疾病的患者就需要提高蛋白質攝取量，以維持正常生理機能。腎臟功能正常者，攝取高蛋白飲食並不會影響腎功能，但是對於腎臟功能已有輕微下降人來說，就會加速腎臟損壞的速度，首要先了解自身腎臟的健康程度以利調整飲食，並謹記任何營養攝取都要適量，不要有吃愈多愈好的迷思。

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蛋白質一天最多能吃多少？

根據2016年一篇系統性回顧研究指出，對於健康成人來說2 g/kg/day的蛋白質攝取量是安全的，長期（6個月）不會對腸道、肝臟、腎臟、心血管產生傷害，因此建議一般健康成年人，蛋白質攝取量最多不要超過2 g/kg/day，比較不容易危害身體健康。此外，對腎功能正常的過重、肥胖者而言，蛋白質攝取量達總熱量的25%，同樣也不影響腎功能。

小提醒：長期執行高蛋白飲食的族群，建議定期檢查腎功能，才知道自己的腎臟健不健康喔！

誰不可以吃高蛋白飲食？有2種族群要減少蛋白質攝取

1、尚未洗腎之慢性腎臟病族群

腎臟功能不佳者，則必須減少蛋白質的攝取，根據腎功能進行調整，每公斤體重攝取0.6-0.8公克，若攝取過多，會造成代謝過程中產生的含氮廢物增加，而加重腎臟代謝負荷。

2、肝性腦昏迷患者

肝性腦病變為嚴重肝臟衰竭導致患者的意識狀態變差，其中牽扯的機制非常複雜，蛋白質代謝過程中產生的氨，無法正常透過肝臟轉化成尿素排出體外，當血中的氨累積過多就會影響神經傳導物質，導致意識狀態的改變。對於常有肝昏迷傾向的患者，應適度限制蛋白質攝取，其攝取量通常會依照神智不清的狀態而訂定。

除了飲食中蛋白質「總量」之外，也要兼顧「品質」，減少加工肉、紅肉的攝取頻率，選擇優質的蛋白質來源，如雞蛋、牛奶、雞肉、魚肉、黃豆、毛豆、黃豆製品（豆腐、豆乾、豆漿），對於預防慢性腎臟病及整體健康都有正向的幫助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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