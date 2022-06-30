百成堂屹立香港逾百年　創先河推中藥康健三寶作保健及疫後調理

近年中藥保健產品愈來愈常見，種類五花八門，消費者採購時務必認清楚信譽良好的製藥商。一場新冠病毒令更多人關注健康，想購買信譽可靠的中藥保健品卻不懂選擇？一間始於香港、紮根香港的百年中藥老字號百成堂，多年來一直開創先河精益求精，今年更推出精心研發、有助於預防及調理新冠疫後的「康健三寶」，繼續為香港人健康把關。



近年中藥保健產品愈來愈常見，種類五花八門，消費者採購時務必認清楚信譽良好的製藥商。（資料圖片）

行內首間進駐甲級商場 營運模式屢創先河

百成堂於1920年在香港創立，至今已屹立香江逾百年歷史，是開埠以來少數從未間斷經營的中藥老店。創始店位於上環文咸西街（即香港人熟悉的「南北行街」），百成堂的中藥保健產品全部採用道地珍貴藥材，並由經驗豐富的師傅挑選炮製，確保品質優良。

百成堂於1920年在香港創立，至今已屹立香江逾百年歷史，是開埠以來少數從未間斷經營的中藥老店。（圖片：百成堂）

貴為百年老字號，百成堂在秉承傳統的同時不斷作出創新和突破。不論是在營運、服務還是產品研發方面，品牌在過去百年歷史當中都屢創先河。例如百成堂於90年代在時代廣場開設首間分店，是當時少有進駐甲級商場的中藥零售專門店；而且品牌突破中藥零售以男性主導的傳統，聘請女售貨員及設劃一職員制服。

因應時代進步及為提升服務的專業水平，百成堂率先採用精準的電子磅，在當時「呃秤」風氣盛行下，此舉可謂童叟無欺、貨真價實，足見品牌對自身出品胸有成竹。此外，獨立包裝的藥材湯包清潔衛生，亦是百成堂開創的先河。

百成堂於90年代在時代廣場開設首間分店，是當時少有進駐甲級商場的中藥零售專門店；而且品牌突破中藥零售以男性主導的傳統，聘請女售貨員及設劃一職員制服。（圖片：百成堂）

百成堂用心經營，除了獲得多代香港人的信任和支持之外，在新時代下亦屢獲殊榮，其中最注目的是至今超過十年獲香港品牌發展局頒發「香港名牌」榮譽，並多年獲優質旅遊服務協會頒發「傑出優質商戶」獎項，以及被評定為「港澳優質誠信商號」。

百成堂多年來獲不少機構認證服務及品質。（圖片：百成堂）

百年品牌中藥 堅守製藥原則

百成堂百年品牌中藥產品堅守傳統製藥原則，貫徹中醫藥理論。「嬰孩三寶」是百成堂起家產品系列之一，「三寶」是指珍珠粉、牛黃粉和猴子棗粉，用於嬰孩清熱、除痰、定驚，功效顯著，是不少香港父母的居家必備良藥，產品已通過衛生署審批成為註冊中成藥。

「嬰孩三寶」是百成堂珍貴藥材產品系列。（圖片：百成堂）

為疫情研發現代中藥良方 貫徹「創新不離宗」理念

「創新不離宗」是百成堂的宗旨，品牌著重創新和研發，產品與時並進，切合現代人各種保健需要，2019年出現新冠病毒，當時醫療各界對這個前所未見的病毒束手無策，百成堂以大眾健康為首要考慮，即時篩選出對新冠病毒有效的傳統中藥配方，製作湯包、茶包和中成藥，並透過社福機構派送給有需要人士，反應良好。

隨著疫情發展，百成堂觀察到大眾在防疫或康復方面都有增強體質和免疫力的需要，於是安排科研團隊展開研發，終於在2022年正式推出「康健三寶」。中醫有「治未病」之說，即「未病先防」，而「康健三寶」的主要效用正是增強體質，有助各類健康人士提升免疫力，發揮「治未病」的作用；對於新冠康復人士，「康健三寶」則有助疫後調理，減輕新冠後遺症。

「康健三寶」的主要效用正是增強體質，有助各類健康人士提升免疫力，發揮「治未病」的作用；對於新冠康復人士，「康健三寶」則有助疫後調理，減輕新冠後遺症。（圖片：百成堂）

「康健三寶」包括三款中藥保健產品，分別是「靈丹淫羊藿強腎丸」、「靈芝孢子石斛護肝明目丸」及「全蟲草CS4強肺活力丸」。產品均通過不含重金屬及不含有毒物質測試，成份天然可靠。

「靈丹淫羊藿強腎丸」含靈芝、丹參及淫羊藿 用材珍貴配方獨有

「康健三寶」採用珍貴中藥及科研專利配方及以嶄新技術精製而成，分別主攻強腎、強肝及強肺，其中「靈丹淫羊藿強腎丸」的保健價值尤為突出。「靈丹」二字意指產品有驅邪扶正的功效，同時亦是取名自當中兩種珍貴成份：「靈芝」和「丹參」。

淫羊藿功效卓絕，能夠補腎陽、強筋骨、祛風濕，專治腎陽虛衰；配以靈芝和丹參，功效顯著。（圖片：百成堂）

靈芝和丹參的功效多不勝數，大部分亦相當為人熟悉，例如丹參可降三高、清血管，減低患上心血管疾病的風險；靈芝則能提升免疫力，預防多種疾病並輔助治療癌症，更重要的是，靈芝具備抵抗新冠病毒的作用。最值得一提的是第三種珍貴成份「淫羊藿」。雖然知名度不及靈芝和丹參，但淫羊藿的功效同樣卓絕，能夠補腎陽、強筋骨、祛風濕，專治腎陽虛衰；含淫羊藿的中藥保健產品在坊間視為補腎良藥。

三種珍貴中藥相輔相成，達至全面強身健體的功效，不但是新冠康復人士疫後調理的首選，亦是關注健康人士未病先防的最佳保健品之一。

專利破壁技術效率超過99％ 蟲草含量標準清晰公開透明

「靈芝孢子石斛護肝明目丸」採用優質「雲頂芝」靈芝孢子研發，靈芝孢子需經過破壁才能供人體吸收，而百成堂透過專利的酶法破壁技術，破壁時間長達35天，過程溫和，有效保留活性成份，破壁率更超過99％；另一成份是道地鐵皮石斛，能清肝潤肺、補脾益胃、明目護肝；以石斛配合靈芝孢子的雙配方更是百成堂的研究成果，全面發揮並提升保健功效。

「靈芝孢子石斛護肝明目丸」採用優質「雲頂芝」靈芝孢子及道地鐵皮石斛製成。（圖片：百成堂）

「全蟲草CS-4強肺活力丸」採用野生冬蟲夏草中分離所得的瓶梗青黴屬蟲生真菌CS-4，營養成份接近野生冬蟲夏草，而且以腺苷含量比較，每粒相等於25條蟲草；此外，產品添加了營養成分高於人參的蛹蟲草，故名為「全蟲草」。

百成堂對產品成份的含量十分嚴謹。「全蟲草CS-4 強肺活力丸」清楚標明「1粒＝25 條蟲草」是按照蟲草腺苷含量計算。（圖片：百成堂）

百成堂對產品成份的含量十分嚴謹。由於蟲草每條大小不一，所以百成堂清楚標明「1粒＝25條蟲草」是按照腺苷含量，並以蟲草重量的中位數（每條0.29克）計算。相比起坊間一般含CS-4成份的產品，含量計算方式更為清晰易明，產品深受消費者信任。

百成堂秉承百年歷史，一直守護香港人的健康。「康健三寶」都能夠為健康把關，想必會成為疫後的居家必備保健品。